التنمر والخوف من المستقبل.. أبرز أسباب اعتزال رامي جمال

أسباب اعتزال رامي جمال، كشف رامي جمال عبر صفحته الشخصية بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، عن الأسباب التي دفعته لاعتزال الغناء، معربا عن خوفه الشديد من المستقبل وتوتره الدائم الذي كان سببا رئيسي في إصابته بـ مرض البهاق.





أسباب اعتزال رامي حمال

"الحمد لله الذي أحبني فابتلاني وقدرني على الصبر"، بدأ رامي جمال رسالته للجمهور بهذه العبارة، مؤكدا أنه اكتشف البقع البيضاء على جسمه منذ فترة وخضع للعلاج لدى العديد من الأطباء، وعرف أن هذا المرض اسمه البهاق، ولكن حالته لم تتحسن، فقرر الاستسلام للأمر الواقع، وفكر في قرار الاعتزال.





وأكد رامي جمال أن إصابته بمرض البهاق لفتت الأنظار، وبدأ الناس يطرحون سؤال "هل هو معدي؟!"، وهناك أخرون يخافون من مصافحته، ومنهم من نصحه بممارسة مهنة آخرى غير الغناء -على حد قوله-





وأعرب رامي جمال عن معاناته الشديدة عند الظهور أمام الكاميرات، نظرا لأنه يحاول إخفاء البقع قدر الإمكان، قائلا " بتعب على ما أشوف طريقة أخفيه بيها.. الناس مش هتقبلني كده".





وقرر رامي جمال اعتزال المهنة، ومحاولة إيجاد عملا آخر، قائلا "شكرا لحد كده على الشغلانة دي رغم حبي ليها وعدم معرفتي بغيرها".





ووجه رسالة عتاب للجمهور الذي لم يرغب في مصافحته ولم يتقبله بهذا المرض "لو عاوزني أكمل غناء مش هداريه تاني وتقبلوني بيه وترحموا كل اللي ربنا ابتلاهم بيه من نظرة إنه شكله غريب".