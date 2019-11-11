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حالة الطقس اليوم الإثنين 11 نوفمبر 2019 في مصر.. سقوط سيول على هذه المناطق

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 01:08 م
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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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حالة الطقس اليوم الإثنين 11 نوفمبر 2019 في مصر

كشف هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الإثنين الموافق 11 نوفمبر 2019 في جمهورية مصر العربية، حيث قالت الأرصاد إن طقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على باقي الأنحاء نهارًا وطقس لطيف ليلًا.

الأرصاد تعلن سقوط أمطار لحد السيول على هذه المناطق

وأعلن خبرا ء الأرصاد أن الرؤية تقل في الشبورة المائية الكثيفة صباح اليوم قد تصل لحد الضباب على مناطق من شمال البلا حتى شمال الصعيد، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب أنحاء البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على ميدنتي حلايب وشلاتين ومناطق من جنوب البلاد قد تصل لحد السيول على سلاسلا جبال البحر الأحمر،  والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.

حالة البحر المتوسط والأحمر في طقس اليوم

حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح بين 1.5 متر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية، والبحر الأحمر حالته معتدلة وارتفاع المواج من 1.5 متر إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم الإثنين 11 نوفمبر 2019 في مدن ومحافظات مصر

نشرت هيثة الأرصاد بيان بدرجات الحرارة اليوم الإثنين 11 نوفمبر 2019 في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية، وفيما يلي نستعرض عليكم جدول عن درجات الحرارة اليوم في كافة أنحاء البلاد.


المدينةالعظمىالصغرى
القاهرة2030
شبين الكوم1929
طنطا1929
دمنهور1928
الإسكندرية2127
بلطيم2027
مطروح1527
السلوم1629
سيوة1429
بورسعيد2227
دمياط2127
الزقازيق2030
الإسماعيلية1730
السويس1829
العريش1627
رفح1527
رأس سدر2030
نخل1729
نويبع2330
طابا1930
كاترين1426
الطور2228
شرم الشيخ2431
الغردقة2231
مرسى علم2230
الفيوم1931
بني سويف1931
المنيا1631
أسيوط1531
سوهاج1632
قنا1732
الأقصر1932
أسوان2033
أبو سمبل1633
الوادي الجديد2132
شلاتين2030
أبو رماد2129
حلايب2227
رأس حدربة2229

بيان الأرصاد عن حالة الطقس اليوم الإثنين 11 نوفمبر 2019 في مصر، ودرجات الحرارة اليوم في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية وبيعض المدن والعواصم العربية والأجنبية:
حالة الطقس اليوم الإثنين 11 نوفمبر 2019 في مصر.. سقوط سيول على هذه المناطق
حالة الطقس اليوم الإثنين 11 نوفمبر 2019 في مصر.. سقوط سيول على هذه المناطق
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