حالة الطقس اليوم الإثنين 11 نوفمبر 2019 في مصر.. سقوط سيول على هذه المناطق

حالة الطقس اليوم الإثنين 11 نوفمبر 2019 في مصر





كشف هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الإثنين الموافق 11 نوفمبر 2019 في جمهورية مصر العربية، حيث قالت الأرصاد إن طقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على باقي الأنحاء نهارًا وطقس لطيف ليلًا.





الأرصاد تعلن سقوط أمطار لحد السيول على هذه المناطق





وأعلن خبرا ء الأرصاد أن الرؤية تقل في الشبورة المائية الكثيفة صباح اليوم قد تصل لحد الضباب على مناطق من شمال البلا حتى شمال الصعيد، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب أنحاء البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على ميدنتي حلايب وشلاتين ومناطق من جنوب البلاد قد تصل لحد السيول على سلاسلا جبال البحر الأحمر، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.





حالة البحر المتوسط والأحمر في طقس اليوم





حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح بين 1.5 متر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية، والبحر الأحمر حالته معتدلة وارتفاع المواج من 1.5 متر إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.





درجات الحرارة اليوم الإثنين 11 نوفمبر 2019 في مدن ومحافظات مصر





نشرت هيثة الأرصاد بيان بدرجات الحرارة اليوم الإثنين 11 نوفمبر 2019 في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية، وفيما يلي نستعرض عليكم جدول عن درجات الحرارة اليوم في كافة أنحاء البلاد.









المدينة العظمى الصغرى القاهرة 20 30 شبين الكوم 19 29 طنطا 19 29 دمنهور 19 28 الإسكندرية 21 27 بلطيم 20 27 مطروح 15 27 السلوم 16 29 سيوة 14 29 بورسعيد 22 27 دمياط 21 27 الزقازيق 20 30 الإسماعيلية 17 30 السويس 18 29 العريش 16 27 رفح 15 27 رأس سدر 20 30 نخل 17 29 نويبع 23 30 طابا 19 30 كاترين 14 26 الطور 22 28 شرم الشيخ 24 31 الغردقة 22 31 مرسى علم 22 30 الفيوم 19 31 بني سويف 19 31 المنيا 16 31 أسيوط 15 31 سوهاج 16 32 قنا 17 32 الأقصر 19 32 أسوان 20 33 أبو سمبل 16 33 الوادي الجديد 21 32 شلاتين 20 30 أبو رماد 21 29 حلايب 22 27 رأس حدربة 22 29