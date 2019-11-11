تجديد تعيين رئيس تحرير موقع 'الأعلى للإعلام' عضوًا بمجلس كلية ألسن عين شمس

أصدر الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، قرارًا بتجديد تعيين الكاتب الصحفي عبدالجواد أبوكب رئيس تحرير الموقع الرسمي للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عضوًا بمجلس كلية الألسن بالجامعة لفترة جديدة،وذلك ضمن التشكيل الجديد للمجلس، الذي ترأسه الدكتورة سلوي رشاد العميدة الجديدة للكلية.



‎يذكر أن الكاتب الصحفي عبدالجواد أبوكب هو مؤسس بوابة روزاليوسف، وهو أول رئيس تحرير لها، وهو محاضر دولي في مجال الإعلام، ويدرس بعدد من الجامعات المصرية، وله تجربة طويلة في التعامل مع الشباب، وقد بدأ حياته الصحفية بمجلة صباح الخير التي تدرج فيها حتي منصب مساعد رئيس تحرير، وعضو الجمعية العمومية لمؤسسة روزاليوسف، والمتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي بوزارة البيئة، وعضو لجنة الشباب بالمجلس الأعلى للثقافة، ويرأس حاليًا تحرير الموقع الرسمي للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام