Advertisements
Advertisements
Advertisements

تجديد تعيين رئيس تحرير موقع 'الأعلى للإعلام' عضوًا بمجلس كلية ألسن عين شمس

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 01:01 م
Advertisements
عبدالجواد أبوكب
عبدالجواد أبوكب
ميسون أبو الحسن - آية حمروشي
Advertisements
أصدر الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، قرارًا بتجديد تعيين الكاتب الصحفي عبدالجواد أبوكب رئيس تحرير الموقع الرسمي للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عضوًا بمجلس كلية الألسن بالجامعة لفترة جديدة،وذلك ضمن التشكيل الجديد للمجلس، الذي ترأسه الدكتورة سلوي رشاد العميدة الجديدة للكلية.

‎يذكر أن الكاتب الصحفي عبدالجواد أبوكب هو مؤسس بوابة روزاليوسف، وهو أول رئيس تحرير لها، وهو محاضر دولي في مجال الإعلام، ويدرس بعدد من الجامعات المصرية، وله تجربة طويلة في التعامل مع الشباب، وقد بدأ حياته الصحفية بمجلة صباح الخير التي تدرج فيها حتي منصب مساعد رئيس تحرير، وعضو الجمعية العمومية لمؤسسة روزاليوسف، والمتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي بوزارة البيئة، وعضو لجنة الشباب بالمجلس الأعلى للثقافة، ويرأس حاليًا تحرير الموقع الرسمي للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مكرم محمد عبدالجواد أبوكب الفجر الأعلى للإعلام ألسن عين شمس

أخبار تهمك

بعد وصيته الأخيرة.. الصديق المقرب لهيثم زكي يكشف عن موقف غريب أثناء غسله (فيديو)

منذ ساعتين و 5 دقيقة

بدون تقطيع.. مشاهد مباراة مصر ضد غانا بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا LIVE

الآن

«يلا شوت» TODAY LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول والسيتي بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش ليفربول PLUS بدون تقطيع HQ

منذ حوالي 19 ساعة

«يلا Egypt شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر رابط ماتش مصربدون تقطيع جودة متعددة NOW

الآن

«شووت NOW» مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان بث مباشر كورة ستار Ronaldo Now يلا شوت PLUS رابط ماتش يوفنتوس YOUTUBE

منذ حوالي 19 ساعة

هدف محمد صلاح العالمي في شباك مانشستر سيتي اليوم (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

نتيجة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي اليوم

منذ حوالي 16 ساعة

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش ليفربول مباشرhd

منذ حوالي 20 ساعة

لايف كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر اليوم اون لاين رابط حي ولايف محمد صلاح ومان سيتي NOW

منذ حوالي 19 ساعة

«online رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة ماتش ليفربول beIN SPORT

منذ حوالي 19 ساعة

بث مباشر أونلاين NOW مشاهدة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف رابط ماتش ليفربول FAST NOW

منذ حوالي 19 ساعة

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر Fgypt LIVE رابط ماتش مصر بدون تقطيع جودة متعددة NOW

الآن

«رابط سريع NOW» مشاهدة مباراة ليفربول مانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت salah رابط ليفربول مباشر متعددة HQ

منذ حوالي 19 ساعة

كورة .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم | بث مباشر مباراة ليفربول LIVERPOOL.. KORA

منذ حوالي 19 ساعة

مرتضى منصور يحذر مصطفى محمد

منذ يوم

عاجل.. الزمالك يتعاقد مع نجم منتخب مصر ويوجه ضربة قوية إلى الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

الأعلى للإعلام يشارك في دورة "الوزراء" حول الأمن السيبراني وحماية الهوية المصرية

اليوم.. "الأعلى للإعلام" يشارك في منتدى إعلام مصر

"الأعلى للإعلام" يلتقي مسؤولي شركات التكنولوجيا العالمية والمحلية (صور)

رئيس 'الأعلى للإعلام' يلتقي وفدًا من الصحفيين الفلسطينيين (صور)

لأول مرة.. بطاقات بطريقة برايل للتصويت على استفتاء الدستور

رئيس 'الأعلى للإعلام' يلتقي السفير الفلسطيني بمقر المجلس

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:10 م

بدون تقطيع.. مشاهد مباراة مصر ضد غانا بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا LIVE

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر Fgypt LIVE رابط ماتش مصر بدون تقطيع جودة متعددة NOW

07:22 م

«يلا Egypt شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر رابط ماتش مصربدون تقطيع جودة متعددة NOW

07:19 م

نتيجة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي اليوم

09:18 م

هدف محمد صلاح العالمي في شباك مانشستر سيتي اليوم (فيديو)

09:11 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: محاكمة الإمام.. مصر أولى وأبقى من الشيخ

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مظاهرات العراق ولبنان تكتب نهاية الأسطورة الإيرانية

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: اختلاف الرأى يفسد للود ألف قضية!

DMCA.com Protection Status