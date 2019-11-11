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مفاجأة الأهلي في مفاوضات الزمالك مع علي غزال

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 12:49 م
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علي غزال
علي غزال
الفجر الرياضي
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رفض نادي الأهلي فكرة الدخول في صراع مع الزمالك - كعادة القطبين - على ضم علي غزال لاعب فرينسي البرتغالي السابق بعد اقتراب الأخير من ضمه 


وتجاهل مسئولو الأهلي التعليق على مفاوضات الزمالك مع علي غزال الذين كانوا قد فاوضوه من قبل بدعوى أن الفريق الأحمر ليس في حاجة إليه خلال الوقت الحالي.


واجتمع غزال مع عضو مجلس إدارة الزمالك أحمد مرتضى منصور  في أحد المطاعم للاتفاق على تفاصيل انضمامه للقلعة البيضاء.


ومن المعروف أن الأهلي والزمالك يتصارعان دائمًا على الصفقات حتى لو كانت غير مهمة لأحدهما مثل محمد ناجي جدو وأحمد الشيخ ومعروف يوسف وأيمن حفني وهاني سعيد وإيفونا وصبري رحيل وعبد الله السعيد وحسني عبد ربه ومحمد وبركات وإسلام الشاطر ومعتز إينو وحسن مصطفى وحسين ياسر المحمدي وهاني العجيزي والسيد حمدي وإبراهيم سعيد وأحمد حسن وأبوتريكة ومحمد شوقي وياسر إبراهيم ومحمود متولي وطارق السعيد وجمال حمزة وشيكابالا ومحمود وكهربا ورمضان صبحي وأحمد الشناوي وعمر جابر ومحمد عواد والهاني سليمان ونادر السيد.


ويعد علي غزال لاعبًا حرًا ولا يتواجد ضمن قائمة أي نادِ في الفترة الحالية في ظل فسخه عقده نادي فرينسي البرتغالي عقب هبوطه إلى دوري الدرجة الأولى في الموسم الماضي.


وكان منتخب مصر سابقًا قاب قوسين أو أدنى من الانتقال لصفوف الأهلي في الانتقالات الماضية لولا توقف المفاوضات والانتقال إلى البرتغال.

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