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موظفو المصارف في لبنان يعلنون الإضراب عن العمل

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 12:47 م
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مصارف لبنان
مصارف لبنان
وكالات
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دعا اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان، اليوم الاثنين، إلى الإضراب عن العمل ابتداء من يوم الثلاثاء القادم.

 

وقد أفادت قناة سكاي نيوز عربية، بتواصل الاحتجاجات والمظاهرات في العديد من المناطق اللبنانية.

 

وأصدر اتحاد نقابات موظفي المصارف، بيانًا أكد فيه أن الإضراب مستمر حتى "عودة الهدوء إلى الأوضاع العامة التي يحتاجها القطاع المصرفي لمعاودة العمل بشكله الطبيعي المعتاد".

 

ووفقًا لقناة سكاي نيوز عربية، انطلقت تحركات طلابية لجامعة الكسليك، طالبوا خلالها إدارة الجامعة بإعلان الإضراب المفتوح للمشاركة بفاعلية في التحركات الطلابية الاحتجاجية، التي تعم المناطق اللبنانية منذ 17 أكتوبر.

 

ولم تتأخر الجامعة في إعلان تعليق الدروس تلبية لمطالب الطلاب، الذين كانوا قد أقفلوا مداخل الجامعة وطالبوا بإعلان الإضراب المفتوح ليتسنى لهم المشاركة في التحركات الاحتجاجية.

 

ونظم المئات من أهالي عالية وقفة احتجاجية في سرايا عالية للضغط لتحقيق المطالب واجراء استشارات نيابية سريعا وتشكيل حكومة تكنوقراط حصرا لإدارة الأزمة المالية.

 

كذلك نظمت مجموعة من الناشطين، الذين يديرون يوميا جلسات نقاش مفتوحة حول الأزمة والفساد في مؤسسات الدولة، اعتصاما أمام مؤسسة كهرباء لبنان، حيث يعقد حاكم مصرف لبنان رياض سلامه مؤتمرا صحفيا لتناول الوضع المالي والنقدي في ظل المخاوف من الوضع المالي المتدهور.

 

واحتشد صحفيون وجامعيون أمام قصر العدل في بيروت، للمطالبة باحترام حرية واستقلال القضاء بعد مجموعة مطالب قضائية ضد وسائل الإعلام والتي اعتبرت بمثابة محاولة لمراقبتها.

 

طالب الصحفيين كل نقابة مهنية أو اجتماعية بحقوقها الأساسية والعمالية أمام طبقة حاكمة متهم بالفساد وعدم الكفاءة.

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