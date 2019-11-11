Advertisements
Advertisements
Advertisements

جلسة المنتصف .. مشتريات المصريين والعرب تدعم البورصة في إتجاه الصعود

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 12:15 م
Advertisements
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
Advertisements

أخبار البورصة المصرية 

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، صعودها خلال منتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، مدفوعة بمشتريات المصريين والعرب علي الأسهم القيادية  وأسم الشركات الصغيرة والمتوسطة ، وذلك تزامناً مع  نتائج الاعمال الفصلية للشركات، حيث نشط  قطاع الموارد الاساسية بقيادة سهم حديد عز فى ظل المضى فى استحواذه على احدى شركات الدرفلة التابعة،و كذلك قطاع الخدمات المالية بقيادة سهم القلعة .
 
ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية 

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية  "إيجى إكس 30" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 14798 نقطة، وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.89% ليصل مستوى 552 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوى 1466 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.10% ليصل إلى مستوى 462 نقطة.

البورصة تربح 9.6 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي 

وربحت البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع الماضي نحو  9.7 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات نحو 737.4 مليار جنيه بنسبة ارتفاع  1.3%.

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي ، حيث صعد المؤشر الرئيسي إيجي اكس 30، بنسبة 1.63% مغلقاً عند مستوى 14795.87 نقطة، و ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة، إيجي اكس 70، بنحو 1.52 فى المائة ليبلغ مستوى 547.45 نقطة ، وتوالت الإرتفاعات لتشمل مؤشر، إيجي اكس 100، الأوسع نطاقا الذي صعد بنحو 1.58% ليبلغ مستوى 1459.57 نقطة.

 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

بدون تقطيع.. مشاهد مباراة مصر ضد غانا بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا LIVE

الآن

مرتضى منصور يحذر مصطفى محمد

منذ يوم

«رابط سريع NOW» مشاهدة مباراة ليفربول مانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت salah رابط ليفربول مباشر متعددة HQ

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. الزمالك يتعاقد مع نجم منتخب مصر ويوجه ضربة قوية إلى الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

لايف كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر اليوم اون لاين رابط حي ولايف محمد صلاح ومان سيتي NOW

منذ حوالي 18 ساعة

كورة .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم | بث مباشر مباراة ليفربول LIVERPOOL.. KORA

منذ حوالي 19 ساعة

«يلا شوت» TODAY LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول والسيتي بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش ليفربول PLUS بدون تقطيع HQ

منذ حوالي 19 ساعة

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش ليفربول مباشرhd

منذ حوالي 20 ساعة

هدف محمد صلاح العالمي في شباك مانشستر سيتي اليوم (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

«يلا Egypt شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر رابط ماتش مصربدون تقطيع جودة متعددة NOW

الآن

بعد وصيته الأخيرة.. الصديق المقرب لهيثم زكي يكشف عن موقف غريب أثناء غسله (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

«online رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة ماتش ليفربول beIN SPORT

منذ حوالي 19 ساعة

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر Fgypt LIVE رابط ماتش مصر بدون تقطيع جودة متعددة NOW

الآن

نتيجة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي اليوم

منذ حوالي 16 ساعة

«شووت NOW» مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان بث مباشر كورة ستار Ronaldo Now يلا شوت PLUS رابط ماتش يوفنتوس YOUTUBE

منذ حوالي 18 ساعة

بث مباشر أونلاين NOW مشاهدة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف رابط ماتش ليفربول FAST NOW

منذ حوالي 19 ساعة

موضوعات متعلقة

البورصة تواصل الصعود في منتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات الأجانب

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بالمستهل.. والسوقي يربح 1.3 مليار جنيه

البورصة تستهل جلسة اليوم على ارتفاع جماعي للمؤشرات

"البورصة" تنهي تعاملات أولي جلسات الأسبوع علي إرتفاع جماعي لمؤشراتها

صعود جماعي لمؤشرات البورصة مع بداية تعاملات الأربعاء

المؤشر الرئيسي للبورصة يقلص من مكاسبه الصباحية ويصعد 0.17% بمنتصف التعاملات

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:10 م

بدون تقطيع.. مشاهد مباراة مصر ضد غانا بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا LIVE

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر Fgypt LIVE رابط ماتش مصر بدون تقطيع جودة متعددة NOW

07:22 م

«يلا Egypt شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر رابط ماتش مصربدون تقطيع جودة متعددة NOW

07:19 م

نتيجة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي اليوم

09:18 م

هدف محمد صلاح العالمي في شباك مانشستر سيتي اليوم (فيديو)

09:11 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: محاكمة الإمام.. مصر أولى وأبقى من الشيخ

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مظاهرات العراق ولبنان تكتب نهاية الأسطورة الإيرانية

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: اختلاف الرأى يفسد للود ألف قضية!

DMCA.com Protection Status