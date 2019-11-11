جلسة المنتصف .. مشتريات المصريين والعرب تدعم البورصة في إتجاه الصعود





أخبار البورصة المصرية





واصلت مؤشرات البورصة المصرية، صعودها خلال منتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، مدفوعة بمشتريات المصريين والعرب علي الأسهم القيادية وأسم الشركات الصغيرة والمتوسطة ، وذلك تزامناً مع نتائج الاعمال الفصلية للشركات، حيث نشط قطاع الموارد الاساسية بقيادة سهم حديد عز فى ظل المضى فى استحواذه على احدى شركات الدرفلة التابعة،و كذلك قطاع الخدمات المالية بقيادة سهم القلعة .

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية





وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 14798 نقطة، وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.89% ليصل مستوى 552 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوى 1466 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.10% ليصل إلى مستوى 462 نقطة.





البورصة تربح 9.6 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي





وربحت البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع الماضي نحو 9.7 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات نحو 737.4 مليار جنيه بنسبة ارتفاع 1.3%.

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي ، حيث صعد المؤشر الرئيسي إيجي اكس 30، بنسبة 1.63% مغلقاً عند مستوى 14795.87 نقطة، و ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة، إيجي اكس 70، بنحو 1.52 فى المائة ليبلغ مستوى 547.45 نقطة ، وتوالت الإرتفاعات لتشمل مؤشر، إيجي اكس 100، الأوسع نطاقا الذي صعد بنحو 1.58% ليبلغ مستوى 1459.57 نقطة.







