بعد إعلان إصابته بمرض البهاق.. محطات في حياة رامي جمال

المحطة الأولى وبدايته الفنية







وعلي مستوي حياته العائلية تزوج المطرب رامي جمال من المطربة "ناريمان" التي اعتزلت الغناء منذ زواجها منه منذ أربع سنوات مضت، واتجهت للعمل في العمل كخبيرة تجميل ولديها مركز تجميل، خرص على افتتاحه عدداً من أهل الفن مثل المطربة الكبيرة سميرة سعيد، ذلك بدعم من زوجها رامي جمال.





المحطة الثانية التلحين لكبار النجوم في الوطن العربي



قام الفنان رامي جمال بعد ذلك بالتلحين مع كبار نجوم الغناء في مصر. الوطن العربي، حيث تعاون مع كلًا من النجوم الآتية:





رامي جمال ومحمد حماقي



من أكثر المطربين الذين تعاون معهم الفنان رامي جمال هو المطرب محمد حماقي اللذان قدما عددا من الأغنيات الناجحة سوياً، حيث قدم هذه الأغاني "مش كنت تتكلم، ليه يا حبيبي، خلص الكلام، طمنوني عينيك، وقت قريب، هانت، ياريت، بحبك كل يوم اكتر، مش معقول،لسه بتخاف، كان مالي، في حضن عينيك، بتداري".





رامي جمال ونوال الزغبي





حظيت النجمة اللبنانية نوال الزغبي بالتعاون الفني بينها وبين المطرب والملحن رامي جمال في هذه الأغنيات "بالدقيقة والثواني، لو كان، معرفش ليه".





رامي جمال وشيرين عبدالوهاب



تعاونا مع الفنانة شيرين عبدالوهاب في أغنيتان مميزتان النجمة المصرية شيرين عبدالوهاب وهما "لو لسه باقي،أنا مش بتاعة الكلام ده".





رامي جمال وحسين الجسمي وهيفاء وهبي



تعاون مع النجم الإماراتي حسين الجسمي في تلحين أغنية "عايز تمشي" ، كما تعاون مع النجمة اللبنانية هيفاء وهبي في تلحين أغنية "إنت تاني".





رامي جمال و مصطفى قمر



تعاون الفنان رامي جمال مع الفنان مصطفي قمر في تلحين بعض من أجمل أغانيه وهي "بسلم عليك، كفاية،مش عوايدك، كلام عينيك، على أي أساس، أغنية باين ضمن أحداث مسلسل" العشق".





المحطة الثالثة "ألبوم أوعديني"



قدم الفنان رامي جمال البوم "مليش دعوة بحد" في عام "2018، وحقق من خلاله نجاحاً كبيراً وانتشار واسع، حيث جاءت أغنية أوعديني لتحقق نجاح لا آخر له، والتي أهداها لزوجته ناريمان، وحققت نسب مشاهدة واستماع مرتفعة على موقع اليوتيوب.





شمل الألبوم عدداً من الأغنيات التي تركت رد فعل إيجابي لدى الجمهور مثل أغنية الدراما" مات اللي فات" حيث أن كلماتها كانت مميزة وتلحينها كان يتماشى مع طبيعة كلماتها التي عبر فيها عن بعده عن حبيبته.





كما قدم أغنية "ضعفت" و اغنية "تعدي السنين" وأغنية "علامة استفهام"، كما تعاون مع كلًا من الشعراء أمير طعيمة، أسامة مصطفى، جمال الخولي، محمد عاطف، كما جاء تعاونه مع الملحنين محمد وزيري، سامح كريم، وأنتج ألبوم "أوعديني" من خلال شركة "نجوم ريكوردز".





المحطة الرابعة رامي جمال وإصابته بمرض "البهاق"





قام المطرب رامي جمال بكتابة منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي حيث كتب " الحمد لله الذي احبني ف ابتلاني ويقدرني على الصبر من فترة ظهرت بقع بيضاء في جسمي، وبالكشف عرفت أنه البهاق وجربت أنواع علاج كثيرة ودكاترة كثيرة، ومفيش فايدة رضيت وسلمت أمري لله، علشان عرفت أن الزعل بيزوده وكفاية شغلانتي وصعوبتها والقلق الدائم من المستقبل، وفعلاً بقي بيزيد لدرجة لفتت نظر ناس كثير، اللي يقولي هتتعامل ازاي وانت فنان، واللي يخاف يسلم واللي يسألني هو ده معدي.





مستكملا حديثه" أنا بقالي سنة فعلا لو عندي حفله أو تصوير، بتعب على ما ألاقي طريقة أخفيه بيها، لدرجة خلت ناس تقولي شوف بيزنس تاني اعمله علشان الناس مش هتتقبلك كده، فكرت في كلامهم بصراحة، ولقيت إن عندي حلين يا فعلاً شكراً لحد كده على الشغلانة دي رغم حبي لها وعدم معرفتي بغيرها، يا اما مش هداريه تاني وتقبلوني به، وترحموا كل اللي ابتلاهم بيه من نظرة أن شكوا غريب، الحمدلله على نعمة الأهل لأنهم الوحيدين اللي بيقبلوا الواحد زي ما هو، طولت عليكم بس قلت أشكركم في حياة فنان.





المحطة الخامسة اعتزال رامي جمال



فكر الفنان رامي جمال لأول مرة في الاعتزال والبعد عن الوسط الفني ذلك بعد إصابته بمرض البهاق، ذلك بعد تعرضه لمواقف سخيفة بسبب هذا المرض، حيث سأله البعض إذا كان المرض معدي!





والبعض الأخر ابتعد عن السلامة عنه باليد وفقا لما وصفه في منشوره الأخير على السوشيال ميديا، فيما نصحه البعض الآخر بالتفكير في عمل جديد والبعد عن الغناء لأنه مجال يتطلب المهور بشكل دائم وهذا يتعرض مع البقع البيضاء التي تنتشر في جسده والتي حاول التغلب عليها وإخفائها ببعض المواد التجميلية.





مما دفع الفنان رامي جمال في مواجهة جمهوره بطبيعة مرضة "البهاق" وأنهم سوف يقبلونه بهذا الشكل دون إخفاء البقع التي يسببها البهاق، أو أنه يفكر جدياً في الاعتزال، والبحث عن عمل آخر.





المحطة السادسة تعليقات نجوم الفن ودعم رامي جمال





قام عدداً من الفنانين بدعم الفنان رامي جمال تاركين تعليقات علي هذا المنشور حيث علقت لطيفة وكتبت " حبيبي يا رامي يا مبدع يا مختلف اوعي تفكر وتقول كده، اول حاجة لازم تقول الحمدلله.





فيما علق الفنان حمدي الميرغني "ربنا يشفيك يا رامي ده مش حاجة اصلا ده الصداع أصعب منه، الناس كلها بتحبك، وكل ما تشوفني أعرف أنك في نعمة".





فيما علقت الفنانة زينة وكتبت له "أن لابد أن يتماسك ولا ينهزم من اي مرض، وأن أهم شئ في الفنان هي أخلاقه وسلوكه وليس شكله"













حالة من الدعم والمساندة اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا، حيث دعم الرواد في كل مكان الفنان والمطرب رامي جمال، بعد إصابته بمرض البهاق، حيث أصبح الناس يتساءلون عن طبيعة هذا المرض وكيفية الوقاية منه، متمنين الشفاء العاجل للنجم رامي جمال.حيث أعلن رامي جمال عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" عن إصابته منذ ما يقرب من عام بمرض البهاق، معبراً عن مدى معاناته منه فهو مرض جلدي يظهر في شكل بقع بيضاء وحاول إخفائها، ولكن بعد فترة من الضغط النفسي قرر مصارحة جمهوره مطالباً أن يتقبلوه بهذا الشكل أو أن يعتزل ويبحث عن مهنة جديدة.وبعد إصابة رامي جمال بمرض البهاق نرصد لكم في هذا التقرير أبرز المحطات في حياة رامي جمال:بدأ الفنان رامي جمال، مشواره الفني من خلال الدراسة في كلية التربية الموسيقية، ثم اتجه في التلحين في بدايته لكي يعمف من موهبته الفنية وعلاقاته داخل الوسط الغنائي.حيث قام بتلحين أغنية "فرح" وقام بغنائها الفنان أحمد فوزي، بعد ذلك تعاون مع الفنان فضل شاكر في تلحين أغنية "فين لياليك".