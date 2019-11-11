مشروع قانون لحل حزب البشير في السودان

سيتم قريبًا إصدار قانون جديد لحل حزب الرئيس السوداني عمر البشير. وكان حزب المؤتمر الوطني بمثابة الجبهة السياسية للحكم الإسلامي في السودان.



وعلمت "الشرق الأوسط" أن مشروع القانون أرسل إلى السلطة التشريعية، المؤلفة من مجلس السيادة ومجلس الوزراء، للموافقة عليه.



وفي الوقت نفسه، جدد زعيم حزب الأمة الوطني صادق المهدي دعمه للحكومة الانتقالية، مشددًا على ضرورة الإسراع في تشكيل المجلس التشريعي وتعيين حكام مدنيين.



في 29 أكتوبر، التقى المجلس السيادي ومجلس الوزراء بقوى إعلان الحرية والتغيير وشكلوا لجنة ثلاثية للتنسيق بين مستويات الحكم المختلفة والقيادة السياسية للدولة.



وتتألف اللجنة من أربعة أعضاء من كل حزب من الأحزاب الثلاثة، وستسعى إلى تشكيل لجان مشتركة لتصور قضايا السلام في البلاد ولجنة أخرى لتفكيك نظام البشير وإنهاء سيطرة الإسلاميين على مؤسسات الدولة.



وقال مصدر أن الأمر لم يكن سوى مسألة وقت قبل أن يتم حل حزب المؤتمر الوطني المسؤول عن الفساد في البلاد.



وجاء الإسلاميون إلى السلطة في السودان بعد أن أطاح البشير بحكومة مهدي المنتخبة في انقلاب عسكري في يونيو 1989.



ومن المتوقع مناقشة مشروع قانون حل حزب المؤتمر الوطني والموافقة عليه خلال الاجتماع المشترك الأول بين مجلس السيادة ومجلس الوزراء. ومن المتوقع أن يجتمعوا في غضون أيام.



ومنحتهم الوثيقة الدستورية التي تحكم الفترة المؤقتة سلطة التشريع حتى يتم تشكيل المجلس التشريعي.



وأوضح المصدر أن الفقهاء من قوات إعلان الحرية والتغيير قد أعدوا مشروع القانون.



وتم سجن الرئيس السوداني السابق في نفس سجن الخرطوم سيء السمعة حيث احتجزت أجيال من المنشقين السياسيين تحت حكمه الذي دام ثلاثة عقود.



وواجه البشير الذي أطيح به في انقلاب عسكري في أبريل بعد انتفاضة شعبية طويلة، اتهامات بالفساد وحيازة العملة الأجنبية بشكل غير قانوني.