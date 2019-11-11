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إلغاء منتدى الأعمال الهندي الصيني بعد تأجيل نيودلهي تأشيرات دخول وفد بكين

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 11:11 ص
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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عقد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، والرئيس الصيني شي جين بينج، قمة غير رسمية في ولاية تاميل نادو الساحلية في الهند في أكتوبر.

أجلت الحكومة الهندية إصدار تأشيرات للمندوبين الصينيين لمنتدى الأعمال الهندي الصيني، الذي كان من المقرر عقده في العاصمة نيودلهي في وقت لاحق هذا الأسبوع.

ووفقًا لصحيفة "إنديان إكسبريس" الهندية الصادرة باللغة الإنجليزية، نقلاً عن مصادر، فقد أبلغت وزارة الشؤون الخارجية الهندية المنظمين يوم الجمعة الماضي، أنهم لا يستطيعون إصدار التأشيرات دون موافقة وزارة الداخلية.

وكان الوفد الصيني الذي يضم 70 عضوًا قد تقدم بطلب للحصول على تأشيرات قبل أسابيع لكنه لم يستلمها بعد.

وقال التقرير، نقلًا عن مصادر: "حاول المنظمون، الذين يبدو أنهم حصلوا على دعم حكومي للإصدارات السابقة من المنتدى، دفع تأشيرات المندوبين الصينيين حتى اللحظة الأخيرة، لكن قيل لهم إنهم لن يصدروا في الوقت الحالي".

مع حجز المندوبين على الرحلات الجوية التي تغادر الصين خلال اليومين المقبلين، وليس هناك أمل في إصدار التأشيرات في نهاية الأسبوع، قرر المنظمون إلغاء الحدث.

وأعلن المنتدى الدولي لربط الأعمال، الذي يتخذ من الهند مقراً له، إلى جانب اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية، على موقعه على الويب، أنه يتعين عليهم إلغاء الاجتماع يومي 13 و 14 نوفمبر "لظروف غير متوقعة".

يأتي هذا، بعد أيام من رفض الهند الانضمام إلى الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة التي تدعمها الصين (RCEP) في شكلها الحالي.

وأعربت الحكومة الهندية عن قلقها إزاء العجز التجاري المتزايد مع الصين والدول الأخرى التي تشكل الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة، ووفقًا لبيان وزارة التجارة، يبلغ العجز التجاري للهند مع الصين 53 مليار دولار.

تشارك الدولتان في عدد كبير من القضايا الإقليمية والحدودية، خاصة بعد أن ألغى البرلمان الهندي المادة 370 من الدستور في أغسطس من هذا العام، مما أنهى الوضع الخاص الممنوح لجامو وكشمير.

قسّم البرلمان الولاية أيضًا إلى إقليمين إتحاديين - جامو وكشمير ، ولاداخ ، اللتين تشتركان في حدود طويلة مع الصين.

تعتقد الصين أن هذا الانقسام يهدف إلى تحدي مطالبها الإقليمية بمنطقة لاداخ التي تتنازع عليها الهند حاليًا.

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