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بعد وصيته الأخيرة.. الصديق المقرب لهيثم زكي يكشف عن موقف غريب أثناء غسله (فيديو)

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 11:11 ص
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هيثم احمد زكي
هيثم احمد زكي
رقية جمال
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قال الماكيير محمود معوض، الصديق المقرب للفنان الراحل هيثم أحمد زكى، أن الفنان الراحل طلب منه منذ أسبوع أن يحضر له أقاربه في الزقازيق بأي شكل، وأكد له أنه يريد حضورهم إليه، معقبًا: "فعلًا كنت بدور له عليهم"، مشددًا على أن "هيثم" بدأ يشعر بالوحدة والمعاناة منذ وفاة خاله.

وأضاف "معوض"، خلال حواره مع برنامج "شارع النهار"، المذاع عبر فضائية "النهار ون"، أن خالد سرحان وعمر متولي ومحمد عادل إمام كانوا أصدقاء مقربين لهيثم أحمد زكى، منوهًا إلى أنه تنبأ بوفاته قبلها بـ 6 أيام، وحلق شعره رغم أنه كان داخل فيلم يحتاج لشعره، وكان يقول له:"لو مت اطلع اتكلم عني وقول كل اللي كان مزعلني".

وتابع،: "أنهم حاولوا منعي من حضور غسله، فأصريت على ذلك وقلت لهم" أنا كنت بجهزه للكاميرا، وكان لازم اغسله بأيدي"، معلقًا: "كل ما الشيخ يلف راسه يرجعها ناحيتي، وكان يمسك بيده لدرجة أنه شعر أنه مازال على قيد الحياه"، فرد عليه الشيخ أنه مات لكنه يحبه.

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