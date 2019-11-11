Advertisements
Advertisements
Advertisements

والدة "منتحر الفيسبوك": "راح يخطب بنت فأهلها رفضوه علشان عاطل"

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 11:08 ص
Advertisements
ارشيفية
ارشيفية
محمد جابر
Advertisements
استمعت نيابة السلام، لأقوال والدة عاطل انتحر شنقًا، في بث مباشر عبر صفحته على فيس بوك.

وقالت والدة المنتحر في التحقيقات، إن ابنها ارتبط بعلاقة عاطفية مع فتاة، وتقدم لخطبتها ولكن أهلها رفضوه بسبب أنه عاطل عن العمل، مما جعله يمر بحالة نفسية سيئة واكتئاب.

وأضافت أنها تركت له الشقة بسبب كثرة المشكلات التي كان يفتعلها، حيث كان يقيم مع شقيقه وتلقت اتصالا بواقعة انتحاره.

وكشفت معاينة النيابة، أن المتوفى صنع لنفسه مشنقة وعلق حبل في الستارة وفتح بث مباشر على صفته على فيس بوك وطلب من أمه أن تسامحه ثم شنق نفسه، على أنغام أغنية حزينة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

علاقة عاطفية مع فتاة شنق انتحار السلام

أخبار تهمك

عاجل.. الزمالك يتعاقد مع نجم منتخب مصر ويوجه ضربة قوية إلى الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

هدف محمد صلاح العالمي في شباك مانشستر سيتي اليوم (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

نتيجة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي اليوم

منذ حوالي 14 ساعة

«online رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة ماتش ليفربول beIN SPORT

منذ حوالي 17 ساعة

تفاصيل جديدة في مصرع خفيرين ومواطن بنيران مجهولين بطوخ

منذ أقل من نصف ساعة

مرتضى منصور يحذر مصطفى محمد

منذ يوم

كورة .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم | بث مباشر مباراة ليفربول LIVERPOOL.. KORA

منذ حوالي 17 ساعة

بدون تقطيع.. مشاهد مباراة مصر ضد غانا بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا LIVE

الآن

عاجل.. مجهولون يطلقون النار على خفيرين ومزارع بطوخ

منذ ساعة و 18 دقيقة

«شووت NOW» مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان بث مباشر كورة ستار Ronaldo Now يلا شوت PLUS رابط ماتش يوفنتوس YOUTUBE

منذ حوالي 17 ساعة

«يلا Egypt شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر رابط ماتش مصربدون تقطيع جودة متعددة NOW

الآن

«يلا شوت» TODAY LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول والسيتي بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش ليفربول PLUS بدون تقطيع HQ

منذ حوالي 17 ساعة

لايف كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر اليوم اون لاين رابط حي ولايف محمد صلاح ومان سيتي NOW

منذ حوالي 17 ساعة

بث مباشر أونلاين NOW مشاهدة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف رابط ماتش ليفربول FAST NOW

منذ حوالي 17 ساعة

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر Fgypt LIVE رابط ماتش مصر بدون تقطيع جودة متعددة NOW

الآن

«رابط سريع NOW» مشاهدة مباراة ليفربول مانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت salah رابط ليفربول مباشر متعددة HQ

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

الانتحار يحصد أرواح اليائسين.. المترو خلاص «أشرف» من أزمته.. وطالبة الدقهلية تستخدم أقراص مجهولة.. و«الإفتاء» تحرم

عامل يشنق نفسه في سوهاج بسبب مرض نفسي

"جاله اكتئاب بسبب نتيجته".. النيابة تستمع لأقوال والد طالب الزيتون المنتحر

من الـ"شنق" إلى "قفز من علو".. طلاب ثانوي ينهون حياتهم بأيديهم بسبب المجموع

خلال شهر.. التفاصيل الكاملة لانتحار 4 حالات بالدقهلية

"محظوظ في العمل تعيس فى الحب".. جملة انطبقت على هؤلاء الفنانين!

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:10 م

بدون تقطيع.. مشاهد مباراة مصر ضد غانا بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا LIVE

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر Fgypt LIVE رابط ماتش مصر بدون تقطيع جودة متعددة NOW

07:22 م

«يلا Egypt شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر رابط ماتش مصربدون تقطيع جودة متعددة NOW

07:19 م

نتيجة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي اليوم

09:18 م

هدف محمد صلاح العالمي في شباك مانشستر سيتي اليوم (فيديو)

09:11 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: محاكمة الإمام.. مصر أولى وأبقى من الشيخ

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مظاهرات العراق ولبنان تكتب نهاية الأسطورة الإيرانية

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: اختلاف الرأى يفسد للود ألف قضية!

DMCA.com Protection Status