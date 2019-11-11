مدرب كوت ديفوار: نتطور وانتظرونا أمام جنوب إفريقيا

تحدث حيدرا المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار عن مواجهة جنوب إفريقيا المقرر لها غدا الإثنين على ملعب السلام بالجولة الثانية في المجموعة الثانية بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما.



وتحتضن مصر البطولة خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة إلى أولمبياد طوكيو 2020.



وقال حيدرا في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة : "مباراتنا أمام نيجيريا لم يكن قوي بالنسبة لنا بينما مواجهة جنوب إفريقيا ستكون صعبة للغاية".



وأضاف : " قدمنا مباراة جيدة أمام نيجيريا والفريق مازال يتطور وسيظهر بشكل قوي أمام جنوب إفريقيا وكل الدعم لفريقي".



وتابع : " لن أركز على اللاعبين الغائبين ولكن كل تركيزي منصب مع المجموعة المتواجدة معنا في مصر وكل الدعم لها".



واردف : " يجب أن نظهر بشكل قوي أمام جنوب إفريقيا من أجل مواصلة المشوار في البطولة وتحقيق حلم التأهل الأولمبي".



وتابع : " طريقة اللعب خاصة بي ولا يحق لأي فرد أن يعلق عليها أو يشاركني في وضعها الأهم بالنسبة لنا هو تحقيق المطلوب".



وأنهى : " سنخاطب فيفا من أجل السماح لنا بتعديل القانون في البطولات المقبلة والحصول على اللاعبين المحترفين في وقت خارج فترة التوقف الدولي