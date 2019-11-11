الصديق المقرب من هيثم أحمد زكي يفجر مفاجأة جديدة عن وفاته (فيديو)

قال الماكيير محمود معوض، الصديق المقرب للفنان الراحل هيثم أحمد زكى، إن الفنان الراحل كان مهتم جدًا بالجيم خلال الفترة الأخيرة، لكونه كان يجهز لعمل فيلم يحتاج لـ "فورمة جيدة".





ونوه إلى أنه كان دائمًا يبات معه بمنزله، وفي اليوم الذي لا يتواجد معه يتواصل معه الساعة 6 الصبح ويطلب منه الحضور له، وبعدها ينزل يجري كعادته، وبعدها ذهب للجيم وعاد لمنزله، وفقًا لما أكده له حارس العقار، موضحًا أن خطيبته انجي تواصلت معه وقالت له أنها تريد الاطمئنان على أحمد، وتواصل مع حارس العقار الساعة 3 الظهر، وأبلغه أنه في شقته، وظل يتصل على هاتفه ولم يرد، وفي التاسعة مساءً تفاجأ بكثيرين يتصلوا عليه للتأكد من خبر وفاة هيثم.





وأضاف "معوض"، خلال حواره مع برنامج "شارع النهار"، المذاع عبر فضائية "النهار ون"، أن هيثم أحمد زكى منذ عام كان يُصاب بدوخة وقيء، وكان يأخذ علاج نفسي بسبب الوحدة، موضحًا أنه خلال آخر 3 سنوات كان العلاج النفسي يتسبب في تعب شديد له وكان لا يستطيع أن يمسك كوب مياه بيده، لحين أن تعافى منها.





وتابع، أن هيثم أحمد زكي، كان لا يهتم بدخول أعمال جديدة، وكان لا يهتم بالأموال، وكان شخص طيب جدًا، وخجول جدًا، مشددًا على أن "هيثم" كان لديه إحساس وشعور دائم بالوحدة، منوهًا إلى أنه حينما كان يتحدث معه عن أنه بإمكانه يعيش وحيد وليس هناك مشكلة في ذلك، فطلب منه أن يغلق هاتفه ويسافر معه للجونة لمدة 20 يوم دون ان يتواصل مع أهله، وقتها شعر به وبوحدته وبكى واحتضنه.



