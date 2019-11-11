جامعة القاهرة تنعي الطالبة لمياء بعد سقوطها من شرفة المدينة الجامعية





نعى المركز الإعلامي بجامعة القاهرة، الطالبة "لمياء محمد السيد"، بكلية الطب البيطري الفرقة الثالثة، التي لقيت مصرعها إثر سقوطها من الشرفة بمدينة الطالبات نتيجة اختلال توازنها في أثناء نشر ملابسها.وأعلنت جامعة القاهرة:"عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ببالغ الحزن والأسى وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تنعى جامعة القاهرة ابنتها الغالية الطالبة لمياء محمد السيد إبراهيم بكلية الطب البيطري الفرقة الثالثة التي انتقلت إلى رحمة الله بعد سقوطها من الشرفة بمدينة الطالبات نتيجة اختلال توازنها في أثناء نشر ملابسها.وتتقدم الجامعة بأحر التعازي وعظيم المواساة لأسرتها، ونسأل الله تعالى أن ينزل على ذويها الصبر والسلوانوأكدت الجامعة أنها بصدد اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، وسوف تقام صلاة الجنازة على الفقيدة اليوم بمسجد مدينة الطالبات بحضور رئيس الجامعة وكل قيادات الجامعة.