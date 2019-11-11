بعد إعلان إصابته بمرض البهاق.. رامي جمال الأكثر بحثا على جوجل

تصدر المطرب رامي جمال، الأكثر بحثا علي موقع "جوجل" وذلك بعد إعلانه أصابته بمرض البهاق مايقرب من عام والذي لم يصرح به من قبل في محاوله منه لإخفائه ومعالجته لكنه لم يستطع ذلك.





وفاجئ المطرب رامي جمال جمهوره وذلك بعدما قام بكتابه منشور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وصرح من خلاله أصابته بمرض البهاق.





وكتب رامي:"الحمد لله الذي أحبني ف ابتلاني واقدرني علي الصبر من فتره ظهرت بقع بيضا في جسمي وبالكشف عرفت انه #البهاق وجربت أنواع علاج كتير ودكاترة كتير ومفيش فايدة رضيت وسلمت أمري الله علشان عرفت ان الزعل بيزوده وكفايه شغلانتي وصعوبتها والقلق الدائم من المستقبل".





وأكمل رامي، كلامة قائلًا: "فعلا بقي بيزيد لدرجه لفتت نظر ناس كتير اللي بقي يقوللي هتتعامل ازاي وانت فنان واللي يخاف يسلم واللي يسألني هو ده معدي انا بقالي سنه فعلا لو عندي حفله او تصویر بتعب علي ما اشوف طريقه أخفيه بيها لدرجه خلت ناس تقوللي شوف بيزنس تاني اعمله علشان الناس مش هتقبلك كده".





وقال "رامي جمال" :"فكرت في كلامهم بصراحه ولقيت ان عندي حلين یا فعلا شكرا لحد كده علي الشغلانه دي رغم حبي ليها وعدم معرفتي بغيرها یا اما مش هداريه تاني وتقبلوني بيه وترحمو كل اللي ربنا ابتلاهم بيه من نظرة انو شكلو غريب الحمد لله على نعمة الأهل لانهم الوحيدين اللي بيقبلو الواحد زي ما هو طولت عليكم بس قلت أشرككم في حياة فنان"





يُذكر أن أخر أعمال رامي جمال هى أغنية "البرد" وهى الأغنية الرابعة التي تم تصوريها على طريقة الفيديو كليب، بعدما طرح 3 كليبات من ألبومه الأخير "ليالينا"، وهي: "مفيش منها" و"ما تظلمنيش" و"تعيشي ليا".