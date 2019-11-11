صحيفة: الصين ترحب بإعادة انتخاب "ترامب" في الانتخابات الرئاسية 2020

كشف لونج يونجتو، نائب وزير التجارة الخارجية الصيني السابق والمفاوض في محادثات الصين التي استمرت 15 عامًا لدخول منظمة التجارة العالمية، أن الصين سترحب بكل سرور بإعادة انتخاب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020، وفقا لصحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست".





وقال "يونجتو"، الذي يرأس حاليًا مركز الصين والعولمة ومقره بكين، في مقابلة مع صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست": "يتحدث ترامب عن المصالح المادية، وليس عن السياسة. مثل هذا الخصم هو الخيار الأفضل للمفاوضات".





وصرح مسؤول بكين السابق، خلال مؤتمر كريدي سويس الصيني للاستثمار، أن "ترامب" سهل القراءة، على عكس سابقيه.





وبحسب ما ورد قال "يونجتو"، إن "ترامب" لا يسعى إلى معارك مع الصين بشأن القضايا الجيوسياسية الساخنة مثل هونج كونج أو تايوان، والتي تعتبر أساسية لبكين.





ووفقًا للتقرير، قال منذ فترة طويلة: "إنه يجعل عملية صنع القرار في الولايات المتحدة تتسم بالكفاءة والشفافية، لأنه يقول بشكل أساسي ما هو ... لا نحتاج إلى قضاء الكثير من الوقت في معرفة ما يريده الأمريكيون بعد الآن، أو البحث عن أفكار بعضهم البعض الحقيقية في الظلام، كما اعتدنا".





وتعليقًا على الحرب التجارية المستمرة بين أكبر اقتصادين في العالم، قال المبعوث التجاري السابق، إنها "جزء من استراتيجية حمائية عالمية لترامب".





وأشار "يونجتو"، إلى أن البيت الأبيض هو الذي سحب الولايات المتحدة من المعاهدات الدولية الرئيسية مثل الشراكة عبر المحيط الهادئ (TPP) مع فرض الرسوم الجمركية على الشركاء التجاريين من الاتحاد الأوروبي، وكذلك كندا والمكسيك.





بدأت التوترات المتعلقة بالتجارة بين الولايات المتحدة والصين في أوائل العام 2018 حول ما اعتبره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، موازنة اقتصادية غير عادلة وممارسات تجارية غير تنافسية. في الوقت الحالي، فرضت الولايات المتحدة تعريفة جمركية على البضائع الصينية بقيمة 550 مليار دولار، وأعادت بكين تفضيل 185 مليار دولار من المنتجات الأمريكية.





وقد قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم السبت، إن المحادثات التجارية مع الصين تمضي "بشكل جيد للغاية"، لكن الولايات المتحدة لن تتوصل إلا إلى اتفاق مع بكين إذا كانت الصفقة الصحيحة لأمريكا.





وأخبر ترامب المراسلين في القاعدة المشتركة "أندروز" قبل مغادرته في زيارة إلى توسكالوسا بولاية ألاباما، أن المحادثات سارت ببطء أكثر مما كان يود، لكن الصين تريد صفقة أكثر مما فعل.





وصرح ترامب، بأن "المحادثات التجارية مع الصين تمضي قدما، كما أعتقد، بشكل جيد للغاية، وإذا أبرمنا الصفقة التي نريدها فستكون كبيرة، وإذا لم تكن كبيرة، فلن أبرمها، وأرغب في عقد صفقة، لكن يجب أن تكون الصفقة الصحيحة".





وأضاف ترامب، إن الصين تريد بشدة التوصل إلى اتفاق، لقد مروا بأسوأ سنوات مروا بها منذ 57 عامًا، سلسلة الإمداد الخاصة بهم مكسورة، مثل البيضة، فهم يريدون عقد صفقة، وربما يتعين عليهم عقد صفقة، لا أعرف، لا يهمني، الأمر متروك لهم".





وقال الرئيس الأمريكي، إن هناك تقارير غير صحيحة عن استعداد الولايات المتحدة لرفع التعريفات، والتي قال إنها جلبت عشرات المليارات من الدولارات للولايات المتحدة وقريبًا "مئات المليارات من الدولارات".



