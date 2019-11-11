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الأسد يتحدث عن تحرير إدلب بالعمل العسكري

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 08:26 ص
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بشار الأسد
بشار الأسد
وكالات
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أشار الرئيس السوري بشار الأسد، إلى أن السلطات تخطط أولا لمنح المدنيين الفرصة لمغادرة إدلب، قبل تحريرها بالعمل العسكري.

 

وفي مقابلة مع قناة "آر تي"، قال الرئيس السوري بشار الأسد: "إن تحرير محافظة إدلب بالعمل العسكري لن يستغرق الكثير من الوقت، لكننا نخطط أولا لإعطاء المدنيين فرصة لمغادرة المنطقة، وهذا يحدث الآن".

 

وأضاف الأسد: بأن المسلحين لا يسمحون للمدنيين بالدخول بحرية إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، لذلك هم مضطرون للخروج من هناك سرا.

 

وشدد الأسد على أن الأهداف التي يتم قصفها جوا بمشاركة الطيران الروسي، هي أهداف إرهابية.

 

وأردف: "نحن مهتمون بتدمير الإرهابيين وحماية المدنيين، حتى لا يبقى المدنيون تحت سيطرة الإرهابيين".

 

يذكر بأنه نتيجة لعملية نفذت، في شهر أغسطس، تمكن الجيش السوري من تحرير مناطق مهمة في شمال محافظة حماة وجنوب إدلب، والتي كانت تحت سيطرة الإرهابيين منذ عام 2014.

 

وكان تحرير مدينة خان شيخون الاستراتيجية مرحلة مهمة في الوصول للطريق السريع الدولي، دمشق-حلب.

 

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الكلمات المفتاحية

سوريا تحرير ادلب بشار الأسد العمل العسكري

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