هشام جمال يدعم رامي جمال: هتكون مرحلة كلها نجاح ونضج

دعم هشام جمال، المطرب رامي جمال، بعد أعلانه بأصابته بمرض البهاق وقام بتعليق علي تغريدة المطرب رامي جمال التي أعلن من خلالها إصابته بمرض البهاق، وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التدوينات القصيرة"تويتر"



وعلق قائلا:" ‎عندي احساس من كلامك ان دي هتكون بداية مرحله كلها نجاح ونضوج وتركيز ان شاء الله الف مليون سلامه عليك يا رامي ومستنيين الاغاني الجديده."



ليرد عليه المطرب رامي جمال قائلاً:"‏‎شكرًا يا هشام علي كلامك الجميل قد ايه وجود المحترمين اللي زيك بيفرق فعلا بيكم بتهون."



إعلان إصابته بالمرض



أكد رامي جمال في منشور له عبر "فيسبوك" أنه أصيب بمرض البهاق وأنه أمام خيارين لا ثالث لهما إما اعتزال الفن، أو تقبل الجمهور وضعه الحالي بعد إصابته بمرض جلدي "البهاق".





وقال في منشور له عبر "فيسبوك": "فكرت في كلامهم بصراحه ولقيت ان عندي حلين یا فعلا شكرا لحد كده علي الشغلانه دي رغم حبي ليها وعدم معرفتي بغيرها یا لإما مش هداريه تاني وتقبلوني بيه وترحموا كل اللي ربنا ابتلاهم بيه من نظرة انو شكلو غريب".



وأضاف: "الحمد لله على نعمة الأهل لانهم الوحيدين اللي بيقبلو الواحد زي ما هو طولت عليكم بس قلت أشرككم في حياة فنان".



