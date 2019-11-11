الغندور يكشف عن الموعد النهائي لتطبيق الـ" VAR" بالدوري المصري

قال الحكم الدولي الأسبق جمال الغندور رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، إن تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR» سيتم تطبيقها في الموسم الجاري من الدوري الممتاز.





وصرح الغندور خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية النادي الأهلي: "نعمل بشكل ممتاز في ملف تطبيق تقنية الفيديو، وهو ما أكده عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقته لإدارة اتحاد الكرة".





وواصل الغندور حديثه: " إجراءات استخدام تقنية "الفار" تحتاج لوقت كبير لإستيعابها لدي الحكام المصريين، فالأمر أكبر من مجرد شاشة لإعادة اللقطات".





وأكمل رئيس لجنة الحكام حديثه: "نسابق الزمن لتطبيق الفار في المسابقات المحلية، ونتطلع أن نملك التقنية من بداية الدور الثاني، وهذا وارد، ومهما تأخرنا، أؤكد للجميع سيتم تشغيل تقنية الفار".





وإختتم الغندور حديثه : "لا مانع من دعوة مدربي الكرة بأندية الممتاز لحضور محاضرات تحليل أداء الحكام، ليس لدينا أسرار نخبئها وليس لدينا ما نخفيه، على الأندية المشاركة في منافسات الكرة بالدوري المصري أو بأي منافسة ".





وكان قد أعلن في وقت سابق عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شؤون الاتحاد المصري لكرة القدم، أن تقنية الـvar، أو حكم الفيديو المساعد "Video assistant referee" سيتم تطبيقها خلال الموسم الحالي من الدوري المصري ولأول مرة للحد من الأخطاء التحكيمية المتكررة في منافسات البطولة المحلية.



