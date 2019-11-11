7 معلومات عن نقيب الممثلين بعد تصدره تريند السوشيال ميديا لموقفه الإنساني مع هيثم أحمد زكي





أثار موقف الفنان أشرف زكي، نقيب الممثلين مواقع التواصل الاجتماعي، حيث بدأ الناس تشيد بموقفه النبيل مع الفنان الراحل هيثم أحمد زكي من خلال سعيه لاستلام جثمان هيثم، من مشرحة زينهم بعد عدم تواجد أحد من أقاربه لاستلام الجثمان، فكان هذا بمثابة موقف إنساني نال إعجاب الكثير ووصفوا أشرف زكي بالمسؤل المحترم الذي يهتم بكل تفصيلة تخص الممثل.





وانهالت المنشورات من الممثلين لتوجيه الشكر والتقدير له على مواقفه الإنسانية معه فهذا ليس بجديد عليه كما ذكروا، حيث نشر كل من الفنانحسن الرداد ومحمد رمضان وأحمد السعدني، صورًا تجمعهم به وقدموا له الشكر والتقدير على مواقفه الإنسانية على مدار توليه المنصب.





وأشادت به كلا من الفنانة روجينا ، نجلاء بدر ، دنيا سمير غانم ، نشوي مصطفي " وغيرهم من الممثلين.





يرصد لكم "الفجر الفني" أبرز المعلومات عن أشرف زكي..





١_ ولد بمحافظة القاهرة فى ٢٩ ديسمبر ١٩٦٠ ،وتخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية ثم عمل به كمدرس.





٢_ شقيق الفنانة ماجدة زكي وزوج الفنانة روجينا.





٣_ عين كرئيس لمجلس نقابة المهن التمثيلية واستقال منها خلال أحداث ثورة الخامس والعشرين من يناير.





٤_ تولي منصب النقيب مجدداً عام ٢٠١٥ بعد إجراء انتخابات التجديد.





٥_تم تعيينه رئيس جهاز السينما عام ٢٠١١ ولكنه استقال منه.





٦_افتتح المشروع السكني للعاملين بالنقابة بمدينة ٦ أكتوبر عام ٢٠١٧.





٧_ صدق على قرار إنشاء صيدلية خاصة بالنقابة.



