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منتخب ناشئو الجولف : تكريم الاتحاد يحفزنا لمزيد من الانتصارات

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 06:41 ص
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منتخب ناشئي الجولف
منتخب ناشئي الجولف
الفجر الرياضي
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اعرب لاعبو ولاعبات منتخب مصر لناشئي وسيدات الجولف عن سعادتهم البالغة بالتكريم الذى اقامه الاتحاد بمناسبة الحصول على المركز الثانى لمراحل الناشئين 13 و 15 و 18 عاما والرابع سيدات فى البطولة العربية التى اختتمت مؤخرا بالقاهرة .

واكد اللاعبون ان هذا التكريم يحفزهم نحو مواصلة العمل بكل قوة من أجل تحقيق المزيد من الانتصارات والانجازات على المستويين الفردى والجماعى فى كل البطولات المقبلة .

ووجه لاعبو الفريق والجهاز الفنى كل الشكر والتقدير إلى مجلس ادارة الاتحاد متمنين ان يكونوا دائما عند حسن الظن .

وكان إتحاد الجولف قد اقام حفل تكريم للاعبين بنادى جولف بالم هيلز بالتزامن مع بطولة بالم هيلز المفتوحة وذلك بحضور كل من نائب رئيس اتحاد الجولف تيمور ابو الخير وعضو مجلس الادارة غسان قبانى والمستشار الفنى للاتحاد محمد عطاالله ورئيس لجنة الجولف بنادى الجزيرة ابراهيم راتب .

وشهدت الاحتفالية تكريم خاص للمدير المالى للاتحاد سهام عمر تقديرا لمجهوداتها الدائمة ودورها البارز بالاتحاد .

وضمت قائمة الشرف من المكرمين كل من دينا ابو العلا وامينة الحلوانى وحنان ادريس ويوسف عمرو وادم الشامى وحسن عز الدين و ابراهيم الجزايرلى ومحمد ابو العلا واسماعيل ابو العطا وبلال كريمة وعمر المهدى وتيمور ربيع ورانى الطويل وعلى سلامة ومحمد عمرو ومحمد ربيع بالاضافة للمدربين الثلاثة عزت ابو القاسم وايمن محمود ووائل على .

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