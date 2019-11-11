فالفيردي يفكر في خطة جديددة أمام ليجانيس في الليجا

يفكر الإسباني إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة الاسباني في الدفع بعنصر جديد في تشكيلة البرسا في مباراته القادمة ضد فريق ليجانيس بالدوري الإسباني، وذلك في ظل الغيابات العديدة التي يعاني منها الفريق في الفترة الحالية.





وذكرت تقارير صحفية إسبانية أن الاسباني فالفيردي يدرس منح الفرصة للاعب الشاب موسي واجي للمشاركة في التشكيلة الأساسية لفريق برشلونة أمام ليجانيس في الجولة القادمة من الدوري الإسباني في المباراة المقرر لها 23 نوفمبر الجاري، بعد إنتهاء فترة التوقف الدولي القادمة.





ويأتي تفكير المدرب الاسباني في إشراك "واجي" أساسيًا في مباراة ليجانيس القادمة بالدوري الإسباني، بسبب إصابة نيلسون سيميدو وغيابه عن الملاعب عدة أسابيع، بالإضافة لغياب سيرجي روبيرتو عن المباراة بسبب الإيقاف، وسيكون موسي واجي البديل المناسب لقيادة الجبهة اليمني أمام ليجانيس.





وانضم موسي واجي لصفوف نادي برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية عام 2018 قادمًا من أكاديمية اسباير، لكنه لم يشارك مع الفريق الكتالوني في أي مباراة بالموسم الحالي.





ويتصدر فريق برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 25 نقطة متفوقًا بفارق الأهداف عن غريمه التقليدي ريال مدريد، بينما يحتل ريال سوسيداد المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 23 نقطة، ويأتي فريق أتليتكو مدريد بالمركز الرابع برصيد 21 نقطة.





أما في بطولة دوري أبطال أوروبا يتصدر فريق برشلونة الترتيب برصيد 8 نقاط، يليه بوروسيا دورتموند برصيد 7 نقاط، ويحتل انتر ميلان المركز الثالث برصيد 4 نقاط، ثم سلافيا براج بالمركز الرابع برصيد نقطتين.



