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بعد إعلانه إصابته بـ"البهاق".. مظاهرة على السوشيال ميديا في حب رامي جمال (صور)

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 04:30 ص
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بوابة الفجر
نور طلعت
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"إذا أحب الله عبدا ابتلاه"، ولعل الإبتلاء الذي لا تحبه يقودك إلي قدر جميل لم تكن تحلم به، بهذا الحديث الشريف والكلمات أراد جمهور الفنان رامي جمال، أن يصبره ويخفف عنه عقب إعلانه عبر جميع صفحاته بمواقع التواصل الإجتماعي بإصابته بمرض البهاق.

إعلانه إصابته بالمرض
أعلن رامي جمال، منذ ساعات قليلة إصابته بمرض"البهاق" حيث كتب في منشور له عبر "فيسبوك": "الحمد لله الذي أحبني فابتلاني وقدرني على الصبر من فتره ظهرت بقع بيضا في جسمي وبالكشف عرفت انه البهاق وجربت أنواع علاج كتير ودكاترة كتير ومفيش فايده رضيت وسلمت امري لله علشان عرفت ان الزعل بيزوده وكفايه شغلانتي وصعوبتها والقلق الدائم من المستقبل وفعلا بقي بيزيد لدرجه لفتت نظر ناس كتير اللي بقي يقوللي هتتعامل ازاي وانت فنان واللي يخاف يسلم واللي يسألني هو ده معدي".

واستكمل رامي، قائلا:" انا بقالي سنه فعلا لو عندي حفله او تصوير بتعب علي ما اشوف طريقه أخفيه بيها لدرجه خلت ناس تقوللي شوف بيزنس تاني اعمله علشان الناس مش هتقبلك كده فكرت في كلامهم بصراحه ولقيت ان عندي حلين يا فعلا شكرًا لحد كده علي الشغلانه دي رغم حبي ليها وعدم معرفتي بغيرها يا اما مش هداريه تاني وتقبلوني بيه وترحموا كل اللي ربنا ابتلاهم بيه من نظره انه شكله غريب".

واختتم رامي حديثه قائلا،:" الحمد لله علي نعمه الأهل لانهم الوحيدين اللي بيقبلو الواحد زي ما هو طولت عليكم بس قلت أشرككم في حياه فنان".

تعليقات داعمة لرامي جمال
وبمجرد كتابه رامي هذه الكلمات، إنطلقت ألاف التعليقات من قبل الجمهور وأقاربه وجميع أصدقائه  ورواد السوشيال ميديا معبرين عن حبهم الشديد له، وتقبله في أي ظرف، حيث شددوا علي إستكمال رامي للغناء والفن مؤكدين علي وقوفه جنبه وفي ضهره.

وتحولت جميع مواقع التواصل الإجتماعي كأشبه بالمظاهرة  لكنها في حب الفنان رامي جمال.

فنانين ساندوا رامي جمال
وساند رامي عدد كبير من اصدقائه الشعراء والملحنين والفنانين أبرزهم زينه، ولطيفة، وإيمان العاصي،ولطيفة، وحمدي مرغني، ومحمد نور، والشاعر تامر حسين، والشاعر أحمد المالكي، وغيرهم الكثير من الفنانين والجمهور.

دعم الجمهور له
ونشر عدد كبير من جمهور ومحبي رامي جمال صورة مصحوبة بكلمات وجمل تدعوه إلى الأمل والصبر علي ابتلاء الله تعالى، مؤكدين على وقوفهم بجانبه في أي ظروف.




بعد إعلانه إصابته بـ"البهاق".. مظاهرة على السوشيال ميديا في حب رامي جمال (صور)
بعد إعلانه إصابته بـ"البهاق".. مظاهرة على السوشيال ميديا في حب رامي جمال (صور)
بعد إعلانه إصابته بـ"البهاق".. مظاهرة على السوشيال ميديا في حب رامي جمال (صور)
بعد إعلانه إصابته بـ"البهاق".. مظاهرة على السوشيال ميديا في حب رامي جمال (صور)
بعد إعلانه إصابته بـ"البهاق".. مظاهرة على السوشيال ميديا في حب رامي جمال (صور)
بعد إعلانه إصابته بـ"البهاق".. مظاهرة على السوشيال ميديا في حب رامي جمال (صور)
بعد إعلانه إصابته بـ"البهاق".. مظاهرة على السوشيال ميديا في حب رامي جمال (صور)
بعد إعلانه إصابته بـ"البهاق".. مظاهرة على السوشيال ميديا في حب رامي جمال (صور)
بعد إعلانه إصابته بـ"البهاق".. مظاهرة على السوشيال ميديا في حب رامي جمال (صور)
بعد إعلانه إصابته بـ"البهاق".. مظاهرة على السوشيال ميديا في حب رامي جمال (صور)
بعد إعلانه إصابته بـ"البهاق".. مظاهرة على السوشيال ميديا في حب رامي جمال (صور)
بعد إعلانه إصابته بـ"البهاق".. مظاهرة على السوشيال ميديا في حب رامي جمال (صور)
بعد إعلانه إصابته بـ"البهاق".. مظاهرة على السوشيال ميديا في حب رامي جمال (صور)
بعد إعلانه إصابته بـ"البهاق".. مظاهرة على السوشيال ميديا في حب رامي جمال (صور)
بعد إعلانه إصابته بـ"البهاق".. مظاهرة على السوشيال ميديا في حب رامي جمال (صور)
بعد إعلانه إصابته بـ"البهاق".. مظاهرة على السوشيال ميديا في حب رامي جمال (صور)
بعد إعلانه إصابته بـ"البهاق".. مظاهرة على السوشيال ميديا في حب رامي جمال (صور)
بعد إعلانه إصابته بـ"البهاق".. مظاهرة على السوشيال ميديا في حب رامي جمال (صور)
بعد إعلانه إصابته بـ"البهاق".. مظاهرة على السوشيال ميديا في حب رامي جمال (صور)
بعد إعلانه إصابته بـ"البهاق".. مظاهرة على السوشيال ميديا في حب رامي جمال (صور)
بعد إعلانه إصابته بـ"البهاق".. مظاهرة على السوشيال ميديا في حب رامي جمال (صور)
بعد إعلانه إصابته بـ"البهاق".. مظاهرة على السوشيال ميديا في حب رامي جمال (صور)
بعد إعلانه إصابته بـ"البهاق".. مظاهرة على السوشيال ميديا في حب رامي جمال (صور)
بعد إعلانه إصابته بـ"البهاق".. مظاهرة على السوشيال ميديا في حب رامي جمال (صور)
بعد إعلانه إصابته بـ"البهاق".. مظاهرة على السوشيال ميديا في حب رامي جمال (صور)
بعد إعلانه إصابته بـ"البهاق".. مظاهرة على السوشيال ميديا في حب رامي جمال (صور)
بعد إعلانه إصابته بـ"البهاق".. مظاهرة على السوشيال ميديا في حب رامي جمال (صور)
بعد إعلانه إصابته بـ"البهاق".. مظاهرة على السوشيال ميديا في حب رامي جمال (صور)
بعد إعلانه إصابته بـ"البهاق".. مظاهرة على السوشيال ميديا في حب رامي جمال (صور)
بعد إعلانه إصابته بـ"البهاق".. مظاهرة على السوشيال ميديا في حب رامي جمال (صور)
بعد إعلانه إصابته بـ"البهاق".. مظاهرة على السوشيال ميديا في حب رامي جمال (صور)
بعد إعلانه إصابته بـ"البهاق".. مظاهرة على السوشيال ميديا في حب رامي جمال (صور)
بعد إعلانه إصابته بـ"البهاق".. مظاهرة على السوشيال ميديا في حب رامي جمال (صور)
بعد إعلانه إصابته بـ"البهاق".. مظاهرة على السوشيال ميديا في حب رامي جمال (صور)
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