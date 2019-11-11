Advertisements
Advertisements
Advertisements

بعد استقالته من منصبه.. هذه الدولة تعرض على رئيس بوليفيا اللجوء

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 03:57 ص
Advertisements
إيفو موراليس
إيفو موراليس
Advertisements
قال وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد، أمس الأحد، إن 20 فردا من السلطة التنفيذية والتشريعية في بوليفيا كانوا في مقر الإقامة الرسمي لدولة المكسيك في لاباز أثناء عرضه اللجوء على الرئيس المستقيل إيفو موراليس.

وقال إبرارد مغردا عبر صفحته على موقع تويتر، أثناء قيامه بتوسيع عرض اللجوء على موراليس،"إن المكسيك، وفقًا لتقاليدها عرضت اللجوء وعدم التدخل، استقبلت 20 شخصًا من السلطة التنفيذية والتشريعية البوليفية في مقرها الرسمي في لاباز".

وذكر إبرارد على موقع تويتر "هناك عملية عسكرية مستمرة" نحن نرفض ذلك، إنه مشابه لتلك الأحداث المأساوية التي أدمت أمريكا اللاتينية في القرن الماضي.

وأضاف "ستحافظ المكسيك على موقفها المتمثل في احترام الديمقراطية والمؤسسات، الانقلاب مرفوض".

Advertisements

أخبار تهمك

بدون تقطيع.. مشاهد مباراة مصر ضد غانا بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا LIVE

الآن

هدف محمد صلاح العالمي في شباك مانشستر سيتي اليوم (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

«يلا شوت» TODAY LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول والسيتي بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش ليفربول PLUS بدون تقطيع HQ

منذ حوالي 10 ساعات

نتيجة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي اليوم

منذ حوالي 7 ساعات

«شووت NOW» مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان بث مباشر كورة ستار Ronaldo Now يلا شوت PLUS رابط ماتش يوفنتوس YOUTUBE

منذ حوالي 10 ساعات

«online رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة ماتش ليفربول beIN SPORT

منذ حوالي 10 ساعات

مرتضى منصور يحذر مصطفى محمد

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الزمالك يتعاقد مع نجم منتخب مصر ويوجه ضربة قوية إلى الأهلي

منذ أقل من ساعتين

«رابط سريع NOW» مشاهدة مباراة ليفربول مانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت salah رابط ليفربول مباشر متعددة HQ

منذ حوالي 10 ساعات

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر Fgypt LIVE رابط ماتش مصر بدون تقطيع جودة متعددة NOW

الآن

بث مباشر أونلاين NOW مشاهدة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف رابط ماتش ليفربول FAST NOW

منذ حوالي 10 ساعة

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش ليفربول مباشرhd

منذ حوالي 11 ساعة

لايف كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر اليوم اون لاين رابط حي ولايف محمد صلاح ومان سيتي NOW

منذ حوالي 9 ساعات

رابط ’’BEIN SPORT’ مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر رابط ماتش Lliverpool يلا شوت PLUS رابط مباراة ليفربولHQ

منذ حوالي 10 ساعة

«يلا Egypt شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر رابط ماتش مصربدون تقطيع جودة متعددة NOW

الآن

كورة .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم | بث مباشر مباراة ليفربول LIVERPOOL.. KORA

منذ حوالي 10 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:10 م

بدون تقطيع.. مشاهد مباراة مصر ضد غانا بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا LIVE

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر Fgypt LIVE رابط ماتش مصر بدون تقطيع جودة متعددة NOW

07:22 م

«يلا Egypt شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر رابط ماتش مصربدون تقطيع جودة متعددة NOW

07:19 م

نتيجة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي اليوم

09:18 م

هدف محمد صلاح العالمي في شباك مانشستر سيتي اليوم (فيديو)

09:11 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: محاكمة الإمام.. مصر أولى وأبقى من الشيخ

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مظاهرات العراق ولبنان تكتب نهاية الأسطورة الإيرانية

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: اختلاف الرأى يفسد للود ألف قضية!

DMCA.com Protection Status