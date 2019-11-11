في عيد ميلاده الـ 39 تعرف على عدد زيجات أحمد الفيشاوي





وأحب الفيشاوي، التمثيل منذ صغره وكان يحب الذهاب مع والده إلى مواقع التصوير ويتفاعل معه ويقوم بالتجول في مكان التصوير ويقف أمام الكاميرات.



نبذة عن حياته

ولد أحمد فى عام 1980، بالقاهرة، وهوا نجل الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، والفنانة سميه الالفي، كما حرص على التعليم بجانب التمثيل وتخرج من جامعة عين شمس.



حياته الزوجية

تزوج ست مرات، ويعد أكثر الممثلين إثارة للجدل عن حياتة الشخصية، أولها ارتباطه عاطفيًا بالطبيبة هند الحناوي، والزواج عرفيًا منها وهي أم ابنته لينا، ثم تزوج من السيدة وسام عاطف عطيّة في حفل زفاف كبير، لكن لم يستمر هذا الزواج أيضا إلا 55 يوم فقط، والمرة الثالثة من الألمانية "دنيس ولمان" الذي تعرف عليها أثناء سفره مع والدته في رحلة علاجية، أما الزواج الرابع من اللبنانيّة "رولا الدبس" ثم أعلن الطلاق رسميا، والزوجة الخامسة لم يعلن عنها، تعد زيجة سرية، وربما كانت فتاة تدعى "ليلى" انتشرت صورها مع الفيشاوي، عقب طلاقه لـ "رولا"، وأخيرا زواجه من ندى الكامل.



مسيرته الفنية

يعد أول ظهور لأحمد الفيشاوى في فيلم "المرشد" مع والده، وتعد إنطلاقته الفنية مع الفنانة فاتن حمامه بمسلسل"وجه القمر"، ثم مسلسل"حديث الصباح والمساء"للأديب نجيب محفوظ.



ثم حصل على البطولة المطلقة عام 2004 في مسلسل "عفاريت السيالة " الذي لاقى استحسان الشارع العربي مع الممثل القدير حسن حسني وعبلة كامل.



وتوالت أعمال "الفيشاوي" حيث أصبح من نجوم الفن المصري.



أهم أعماله

شارك فى العيد من الأعمال الدرامية مثل"وجه القمر"، "العمة نور"، "شباب أون لاين"، "حديث الصباح والمساء"، "الجماعه"، "تامر و شوقية"، "سيدنا السيد"، "التنين".



ومن الأعمال السينمائية "البطل"، "شباب على الهوا"، "الحاسة السابعه"، "45 يوم"، "زى النهارده"، "تلك الأيام", "واحد صفر"، "ساعة ونص"، "سكر مر"، "خارج الخدمة"، "القرد بيتكلم"، "شيخ چاكسون"، "عيار ناري "، "122"،"ولاد رزق".











تحتفل الساحة الفنية اليوم بميلاد الفنان أحمد فاروق الفيشاوي الـ 39، قضى منهم 19 عامًا فى الوسط الفني.