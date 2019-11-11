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"ميدواي" يتصدر إيرادات هوليوود

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 01:46 ص
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بوابة الفجر
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تصدر فيلم المغامرات الحربي التاريخي الجديد (ميدواي) إيرادات السينما بأمريكا الشمالية مطلع الأسبوع محققا 17.5 مليون دولار.

والفيلم بطولة وودي هارلسون ولوك إيفانز وماندي مور وباتريك ويلسون ومن إخراج رولان إيمريتش.

"دكتور سليب"
وجاء فيلم الرعب والإثارة الجديد (دكتور سليب) في المركز الثاني بإيرادات بلغت 14.1 مليون دولار.

والفيلم بطولة إيوان مكريجور وريبيكا فيرجسون وكيليج كوران وكليف كورتس ومن إخراج مايك فلاناجان.

"اللعب بالنار"
واحتل الفيلم الكوميدي العائلي الجديد ”اللعب بالنار“ (بلاينج ويذ فاير) المركز الثالث بإيرادات بلغت 12.8 مليون دولار.

والفيلم بطولة جون سينا وكيجان-مايكل كي وبريانا هيلدبراند ومن إخراج أندي فيكمان.

"عيد الميلاد الأخير"
وجاء الفيلم الكوميدي الرومانسي الجديد ”عيد الميلاد الأخير“ ( لاست كريسماس) في المركز الرابع مسجلا 11.6 مليون دولار.

والفيلم بطولة إيما تومسون وجريج وايز وهنري جولدنج وميشيل يوه ومن إخراج بول فيج.

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الكلمات المفتاحية

هوليوود سينما ايرادات افلام

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