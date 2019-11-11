لأول مرة .. شاهد اللحظات الأخيرة قبل وفاة الطالبة شهد (فيديو)

عرض الإعلامي عمرو أديب، خلال برنامجه "الحكاية" والمذاع عبر فضائية إم بي سي مصر، مساء الأحد، فيديو يظهر فيه الطالبة شهد أحمد والتى لاقت حتفها في نهر النيل، وظهر في الفيديو الطالبة شهد قبل وفاتها بفترة قليلة، حيث عثرت قوات الأمن على جثة لطالبة في نهر النيل بالوراق وتم اكتشاف أنها الطالبة شهد ، ولمعرفة التفاصيل الكاملة سنسردها في السطور التالية.





في يوم الأربعاء الماضي اكتشف زملاء شهد في جامعة قناة السويس حيث تدرس في كلية الصيدلة تغيبها، وبعدها قدم والد شهد بلاغ في قسم الشرطة يفيد بتغيب نجلته، لتبدا بعد ذلك عمليات البحث عنها وانتشرت قصة شهد على مواقع التواصل الاجتماعي، وأصبحت في يوم وليلة حديث السوشيال ميديا.





وبعد ذلك عثرت قوات الأمن على جثة طالبة غريقة في نهر النيل بمنطقة الوراق، وتم العثور على متعلقاتها الشخصية، وتم نقل الجثة إلى مستشفى إمبابة العام وبعدها إلى مشرحة زينهم، وتعرف والد شهد على الجثة، وأكد أنها ابنته وانها كانت تعاني من اضطرابات نفسية.





وعقب ذلك صدر تقرير الطب الشرعي والذي أكد وفاة شهد باسفيكيا الغرق وهو السبب في الوفاة، وعقب ذلك تسلمت أسرة شهد الجثمان من أجل دفنه في مسقط رأسها بالعريش، لتنتهي بذلك قصة شهد من محافظة الإسماعيلية إلى نهر النيل بالوراق.