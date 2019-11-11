"الأرصاد": مصر تتعرض لمنخفض جوي.. وانتهاء الاستقرار في هذا التوقيت

قال الدكتور أشرف صابر، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن فصل الخريف الذي تمر به مصر الآن، يتميز بالتقلبات الجوية، ويعتبر امتداد لفصل الصيف، ولكنه يمر ببعض حالات عدم الاستقرار الجوي.



وتابع "صابر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن الطقس سيكون معتدلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحراة على جنوب البلاد، ولطيف ليلًا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.



ولفت إلى أن هناك حالة من عدم استقرار في حلايب وشلاتين، ومن المتوقع أن تمتد حالة عدم الاستقرار إلى الشمال، مشيرًا إلى أن الطقس سيكون معتدل حتى منتصف هذا الأسبوع، لافتًا إلى أن هناك منخفض جوي في البحر المتوسط، لكن ما تزال أثاره لم تظهر على الخرائط.

