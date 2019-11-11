سعد رمضان لـ"الفجر الفني": بستعد لأغنية سينجل.. اليوم عصر السوشيال ميديا.. وأتمنى تقديم ديو مع هذه الفنانة





هل بدأت تحضيرات الألبوم الجديد؟



هل برامج أكتشاف المواهب بتسهل الطريق للمطربين الجداد؟



هل من الممكن أن تشارك في ضمن لجنة تحكيم لبرامج أكتشاف المواهب؟



لو هتعمل ديو مع فنان تحب يكون مين؟



بتحب تسمع لمين من فنانين زمان؟



هل هناك الألبومات عجبتك بعام 2019؟



ما تعليقك على الأوضاع في لبنان؟



هل تفكر في تجربة التمثيل؟



ما الذي أختلف بحياتك قبل دخولك عالم الفن وبعد؟



هل السوشيال ميديا تؤثر على حياتك؟















مطرب شاب موهوب استطاع ان يثبت موهبته الغنائية من خلال مشاركته في برنامج أكتشاف المواهب، والذي كان نقطة تحول في طريقه ليبدأ مشواره الغنائي ويقدم عدة أغاني بالهجة اللبنانية، التي لاقت نجاحات كبيرة عبر موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب وحصلت على نسبة مشاهدة عالية.سعد رمضان، هو يعتبر من أشهر المطربين في لبنان والوطن العربي، هو من مواليد سنة 1986 من قرية برجا التابعة لقضاء الشوف وهو ابن المغنية سوزان غطاس، بدأ مسواره الغنائي من خلال مشاركته في برنامج ستار أكاديمي الموسم الخامس وحصل على المركز الثالثوكان شارك المطرب سعد رمضان، للمرة الثالثة في حفل دار الأوبرا المصرية، والذي تألق بالحفل وحقق نجاح كبير بعدة أغاني قدمها أثناء مشاركته بيوم 5 نوفمبر الماضي بمشاركة نجوم كبار في الحفل.وكان لـ"الفجر الفني" حوار خاص من نوعه مع الفنان سعد رمضان، وقد جاء الحديث كالتالي..في الحقيقة انا بعمل حاليا علي اغاني سينجل وليست البوم ، فكان الاتفاق مع روتانا علي 2 البوم، فكان الالبوم الاول "ما بعرف" وقررنا نعمل اغاني سينجل "منفرده" لان بالنسبالي نحن في عصر السينجل، فبشتغل في الفتره الحالية علي اغنيه منفرده لبنانية كلمات علي المولى والحان علي الكردي وان شاء الله خلال ايام هنعرف مين الموزعبرامج أكتشاف المواهب تعتبر سلاح ذو حدين لكل المطربين الجداد، فهي تعطي فرصة كبيرة لكل الشباب الذي لدى الموهبة ولكنها مفيده أكثر إذا كان في متابعة بعد الأنتهاء من البرنامج ولكنها لاشك بأنها بتسهل الطريق وبتوفر كتير، بدل ما المطرب يعمل أغنية او اتنين حتى يتشهر من خلال البرامج التي تعرض عبر القنوات الفضائية بعد شهر بتكون حصلت على شهرة كبيرة بالوطن العربي والعالم وهي اكيد مفيدة وبتساعد بس الأهم المتابعه من بعد تلك البرامج.بس بالنسبه لي بعتبر كل إنسان صوته حلو ولديه موهبة بيستاهل يحصل على فرصة " وبعدين كل واحد وشطارته.بالطبع من الممكن أن انضم ضمن لجنة تحكيم بيوم من الايام لبرامج أكتشاف المواهب إذا أتعرض عليا إلا بيضيف ل سعد رمضان، أكيد بوفق وخصوصا إني دراست الموسيقي ومازلت حتى الأن أدرس بالجامعه والمقرر أن تخرج هذا العامإذا بعمل ديو مع فنان بتمنى يكون النجمة شيرين عبد الوهاب، لأن بحب صوتها كتير وهي فنانة كبيرةمن فنانين زمان بحب أسمع الراحل عبد الحليم حافظ، ويمكن هو من أكتر الفنانين فهو يعتبر مدرسة فنية، كما أن هناك نجوم كبار مثل إم كلثوم، عبد الوهاب، وديع الصافي، والست فيروز، كل هؤلاء اسامي كبيرة ولهم تاريخ عظيم ولكن الأقرب لشخصيتي الفنية هو الراحل عبد الحليم حافظ.أكتر أغنية فعليا حبتها بعام 2019 "يا بتفكر يا بتحس" للنجمة شيرين عبد الوهاب.من وجهة نظري الشخصية فإن الأوضاع بالبنان جيدة جدا رغم كل الظروف الصعبة التي تحدث من المظاهرات، ولكن يعتبر بإننا بمرحله حلوة كتير وأنتقالية، فتحولنا من ظروف صعبة كانت تعيش بها لبنان على مدار 30 عام، لظروف أفضل لأكثر من ناحية وبشكل خاص بقصة الطائفية والتي كان يتم توجيهها لنا دائما وكذلك الشعب اللبناني اتوحد واصبحت السلطات تعي ان هناك حزب لبناني جديد من الشارع.وعن تجربة التمثيل، فهي مسألة واردة ورغم انه دائما بيعرض علي بطولات مسلسلات بالبنان، ولكن حتى الأن لم يأتي العرض الذي لايعوض، وبالوقت نفسه دائما ما افكر في خوض التجربه مع ايماني بان كل شئ وله موعد.ما اختلف كتير عن بعد دخولي مجال الفن وقبل مازالت انا نفس الشخص بس أختلف النضوج وأصبح لدي مسئوليه اكبر لأن قبل دخولي عالم الفن ما كان اشياء اللي خاف عليها مثل دلوقتي اصبح عندي صورتي اللي بخاف عليها ومستقبلي وجمهور بخاف عليه كتير واللي أصبح يكبر كل يوم عن يوم وصارت بخاف من الفشل وإني برجع لورا وغيرة من الأشياء اللي صارت خاف عليها بعد دخولي الفن ولكن على صعيد الشخصي مازلت انا وأصدقائي لسه هما ولسه انا موجود بضعيتي ولسه عائلتي نفس الشيء.اكيد السوشيال ميديا لها تأثيركبير يعتبرها جزء كبير من حياتي وتحديدا من شغلي ويعتبر ايضا ان جزء من نجاح الفنان هو السوشيال ميديا فأي فنان لدية فولز كتير عبر السوشيال ميديا فهو يعتبر لدية منبر خاص له فهي مهمة كتير واليوم احنا بعصر السوشيال ميديا والعالم بتحب تتابع الفنانين والمشاهير بشكل كبير.