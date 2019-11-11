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عاجل .. ارتفاع ضحايا بالوعة الصرف الصحي بـ تلا بالمنوفية إلى 5 أشخاص

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 12:47 ص
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بوابة الفجر
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ارتفعت حالات الوفاة نتيجة سقوط مجموعة من الأشخاص في بالوعة للصرف الصحي بقرية زاوية بمم التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، إلى 5 اشخاص بعد وفاة الواطن فتحي مرسي الأقرع، وذلك متأثرا بإصابته.


كان 4 أشخاص قد لقوا مصرعهما وأصيب شخصان آخرون، وذلك إثر سقوطهم فى بالوعة صرف صحى بقرية زاوية بمم التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، تم نقلهم إلى مستشفى تلا ،وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.


تلقى اللواء محمد ناجى مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء محمد عمارة مدير المباحث الجنائية، يفيد من مصرع  4 أشخاص وإصابة شخصان آخرون وذلك إثر سقوطهم فى بالوعة صرف صحى بقرية زاوية بمم التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية،على الفور إنتقلت 6 سيارات إسعاف برئاسةالدكتور أمجد عبد الحميد مدير عام هيئة الاسعاف بالمحافظة، و تم نقلهم إلى مستشفى تلا  ،وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

 

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وفاة مواطنين في بالوعة صرف مركز تلا محافظة المنوفية ضحايا بالوعة مركز تلا

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