مخرج"حواديت الشانزليزيه" لـ"الفجر الفني":المسلسل تريند على السوشيال ميديا.. إياد نصار إضافة.. وتمنيت العمل مع هذا الممثل

* إياد نصار ممثل مثقف وملتزم وإضافة لأي عمل.





* مسلسل حواديت الشانزليزيه تريند على مواقع التواصل الاجتماعي.





* الدراما هي القوة الناعمة التي تستطيع تغيير المجتمع.





* عاطف الطيب مثلي الأعلي فى الإخراج.





* فيلم " أحلي من الطلاق " يناقش قضية الطلاق وما ينتج عنها فى المجتمعات العربية.





مخرج موهوب استطاع أن يلفت الأنظار بأعماله الفنية ،وذاع صيته بعد مسلسل " حواديت الشانزليزيه "

فتح المخرج مرقس عادل قلبه ل " الفجر الفني " وتحدث عن تجربته فى مسلسل " حواديت الشانزليزيه "،كواليس العمل مع إياد نصار ،رأيه فى الدراما والسينما المصرية.





وإلى نص الحوار :





نهنئك بعرض أولي حلقات مسلسل "حواديت الشانزليزيه " ،كيف كانت ردود أفعال الناس عنها ؟





أنا تابعت ردود أفعال الناس من خلال السوشيال ميديا وأيضاً من خلال النزول للشارع وبجد أنا اتفاجأت بردود أفعال الناس وكنت غير متوقع هذه الردود الجميلة من أول حلقة والحمد لله أنا سعيد جدا برأي الجمهور والمسلسل أصبح تريند على مواقع التواصل الاجتماعي من أول حلقة وهذا شيء يسعدني واعتبره نجاح من وجهة نظري، والسبب وراء هذا النجاح هو فريق العمل الذي وراء الكاميرا من ديكور وتصوير وكتابة .





وكيف كانت تجربتك فى مسلسل " حواديت الشانزليزيه" ؟

التجربة كانت ممتعة وجميلة جدا خاصة وأن العمل يتناول فترة زمنية فى حقبة الخمسينات ،ويركز على شكل وجمال مصر فى هذه الفترة ،الصراع بين الطبقات الاجتماعية المختلفة مثل البشوات والرقاصين والركلام والفقراء،فالعمل يقدم رسالة هادفة وسط فترة زمنية جميلة وهي مادفعني للمشاركة فى هذا العمل .





وكيف جاء ترشيحك كمخرج لمسلسل "حواديت الشانزليزيه؟

أنا اشتغلت على العمل وذهبت لشركة synergy وعرضت عليهم العمل ،والشركة أعجبت ورحبت بالموضوع جدا ومن ثم بدأنا التنفيذ .





وما المواقف الصعبة التي واجهتك فى مسلسل "حواديت الشانزليزيه " ؟

أصعب شيء هو مذاكرة الحقبة الزمنية فتفاصيلها كثيرة ومختلفة تماماً عن الواقع الحالي .





وما كواليس العمل مع نجوم مسلسل " حواديت الشانزليزيه " ؟

كواليس العمل كانت جميلة جدا وفى منتهي التعاون والالتزام ،فالفنان إياد نصار شخص مثقف وملتزم وشاطر وفاهم فى شغله جداً ودائماً ملتزم فهو إضافة لأي عمل يشارك فيه ،وكذلك الفنانة انجي المقدم كواليس العمل معها ممتعة جدا وجميلة فهي ممثلة شاطرة وملتزمة جدا ،ومي سليم تقدم شكل مختلف تماماً عن أدوارها السابقة وتعبت جدا فى الدور وكانت على قدر المسؤولية ،وداليا مصطفي ممثلة قديمة وشاطرة وشخصيتها مميزة فى المسلسل ،وادوارد قدم شخصية جديدة ومختلفة تماماً عن الشخصيات التي قدمها وأتقن فى الدور بشكل كبير ،كل فريق العمل أنا استمتعت معاهم بالعمل .





وكيف تم اختيارك لشخصيات العمل ؟

كانت هناك اقتراحات من مؤلف العمل أيمن سليم وبالتعاون والتنسيق مع شركة الإنتاج تم التواصل مع من يصلح للشخصيات الموجودة فى العمل.





هل تفضل طرح المسلسلات فى السباق الرمضاني عن الأيام العادية ؟

أنا لا يشغل بالي وقت عرض المسلسل فكل ما يهمني هو المحتوي المقدم للجمهور ،ومن وجهة نظري من الأفضل طرح المسلسلات طوال العام وعدم اقتصرها على شهر معين ،ف " حواديت الشانزليزيه " لاقت ردود جيدة من الجمهور من أول حلقة وهي تعرض خارج السباق الرمضاني .





هل هناك جديد لك فى الدراما خلال الفترة المقبلة ؟

هناك خطوات جديدة خلال الفترة المقبلة وسأعلن عنها بمجرد التعاقد .





رأيك فى الدراما المصرية حاليا ؟

الدراما المصرية متألقة واستطاعت أن تتناول مواضيع مختلفة وجديدة و أتمنى أن تقدم المزيد من الأعمال القيمة .





ومادور الفن بشكل عام والدراما بشكل خاص على المجتمع ؟

الدراما هي القوة الناعمة التي تستطيع تغيير المجتمع وتسليط الضوء على قضايا المجتمع بشكل مختلف ،فالفن رسالة يجب أن تصل للجمهور بشكل راقي ومحترم .





كيف كانت تجربتك فى فيلم " أحلي من الطلاق " ؟

التجربة كانت ممتعة وجميلة جدا وهو فيلم قصير من بطولة فريال يوسف وفراس سعيد وكتابة نهي سعيد وأيمن سليم ، كما أنه يناقش قضية الطلاق وتدور أحداثه حول زوجين يقرران الانفصال بعد زواجهما مباشرة.





ومارأيك فى السينما المصرية حاليا؟

السينما المصرية فى حالة ازدهار وتقدم وقدمت مواضيع متنوعة وجديدة مثل فيلم الممر والفيل الأزرق.





ومارأيك فى المخرج الذي يرتبط بممثل واحد ؟

أنا لا اعترض على هذه الفكرة طالما الاثنين استطاعا أن يقدما محتوي قوي وناجح ولاحظنا فترة ارتباط المخرج شريف عرفة بالفنان عادل إمام واستطاعوا النجاح مع بعض .





مثلك الاعلي فى الإخراج ؟

عاطف الطيب .





ومن من الممثلين القدامي كنت تتمني العمل معه ؟

الفنان" أحمد زكي" الله يرحمه .





معايير الفنان الناجح من وجهة نظرك؟

هو من يقدم محتوي مختلف ويكون موضع جدل سواء بالسلب أو الإيجاب ،الفنان الناجح من يستطيع لفت انتباه الجمهور وجعله يفكر .







