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أسعار العملات اليوم الإثنين 11/11/2019.. وتباين في الأداء بأول تعاملات الأسبوع

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 12:10 ص
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أسعار العملات الأجنبية
أسعار العملات الأجنبية
الفجر الاقتصادي
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أسعار العملات الأجنبية اليوم الإثنين

تباين أداء في أول تعاملات الأسبوع اليوم الإثنين، بعد عودة البنوك من أجازة المولد النبوي الشريف 2019، وتتابع بوابة الفجر أسعار العملات محليًا وعالميًا لحظة بلحظة.

أسعار العملات الأجنبية اليوم الإثنين

متوسط سعر الدولار الأمريكي امام الجنيه المصري اليوم 
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه 16.0871 جنيهًا للشراء 16.2086 جنيهًا للبيع

متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم
اصبح سعر 1 يورو  يساوي 17.8165 جنيهًا للشراء 17.9576 جنيهًا للبيع

متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم  في مصر
جنيه إسترليني 20.6365 جنيهًا للشراء 20.8006 جنيهًا للبيع

متوسط سعر الفرنك السويسري اليوم في مصر
فرنك سويسري 16.2119 جنيهًا للشراء 16.3410 جنيهًا للبيع

متوسط سعر الين الياباني أمام الجنيه المصري اليوم 
100 ين ياباني 14.7412 جنيهًا للشراء 14.8540 جنيهًا للبيع .

اسعار الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم 
سعر الريال سعودي 4.2896 جنيهًا للشراء 4.3222 جنيهًا للبيع .

سعر الدينار الكويتى امام الجنيه المصري اليوم 
دينار كويتي 52.9669 جنيهًا للشراء 53.3847 جنيهًا للبيع .

سعر الدرهم الإماراتى اليوم 
درهم اماراتى 4.3792 جنيهًا للشراء 4.9960 جنيهًا للبيع .

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري اليوم
اليوان الصيني 2.3057 جنيهًا للشراء 2.3246 جنيهًا للبيع .

متوسط اسعار العملات الأجنبية اليوم في مصر

لعملة

شراء

بيع

دولار أمريكي

16.0871

16.2086

يورو

17.8165

17.9576

جنيه إسترليني

20.6365

20.8006

فرنك سويسري

16.2119

16.3410

100 ين ياباني

14.7412

14.8540

ريال سعودي

4.3792

4.3222

دينار كويتي

52.9669

53.3847

درهم اماراتي

4.3792

4.3132

اليوان الصيني

2.3057

2.3246

 

أسعار العملات في البنك الأهلي المصري

تعرض بوابة الفجر أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي المصري اليوم الإثنين، أول تعاملات الأسبوع وفقًا لأخر تحديث على موقع البنك، حيث تم رصد تحركات طفيفة في الأسعار مع استقرار سعر الدولار والريال السعودي.


أخر تحديث لأسعار العملات في البنك الأهلي المصري


اسعار العملات فى البنك الأهلي المصري اليوم الإثنين (سعر الدولار الأمريكي)

تراجع سعر الدولار الأمريكي بنحو قرش واحد فقط خلال التعاملات لتصبح اسعار الدولار فى البنك الأهلي المصري  16.09 جنيها شراء 16.19 جنيهًا للبيع.


سعر اليورو فى البنك الأهلي المصري اليوم الإثنين 

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري17.7408 جنيهًا للشراء 17.8983 جنيهًا للبيع.


سعر الجنيه الإسترليني فى البنك الأهلي المصري اليوم الإثنين 

أصبح جنيه إسترليني يساوي 20.5888 جنيهًا للشراء 20.7621 جنيهًا للبيع.


سعر الدولار الكندي فى البنك الأهلي المصري اليوم الإثنين 

سجل سعر الدولار الكندي 12.1618 جنيهًا للشراء 12.2968 جنيهًا للبيع.


سعر الكرونا الدنماركي فى البنك الأهلي المصري اليوم الإثنين 

كرونا دنماركي 2.374 جنيهًا للشراء 2.3952 جنيهًا للبيع


سعر الكرونا النرويجي فى البنك الأهلي المصري اليوم الإثنين 

كرونا نرويجي 1.7558 جنيهًا للشراء 1.778 جنيهًا للبيع


سعر الكرونا السويدي العملات فى البنك الأهلي المصري اليوم الإثنين 

كرونا سويدي 1.658 جنيهًا للشراء 1.6821 جنيهًا للبيع



سعر الفرنك السويسري فى البنك الأهلي المصري اليوم الإثنين 

فرنك سويسري 16.1352 جنيهًا للشراء 16.2812 جنيهًا للبيع


سعر الين الياباني فى البنك الأهلي المصري اليوم الإثنين 

100 ين 14.6981 جنيهًا للشراء 14.8314 جنيهًا للبيع


سعر الدولار الإسترالي العملات فى البنك الأهلي المصري اليوم الإثنين 

دولار إسترالي 11.0393 جنيهًا للشراء 11.1808 جنيهًا للبيع


سعر الدينار الكويتي فى البنك الأهلي المصري اليوم الإثنين 

دينار كويتي 52.7368 جنيهًا للشراء 53.3092 جنيهًا للبيع


سعر الريال السعودي فى البنك الأهلي المصري اليوم الإثنين 

ريال سعودي 4.277 جنيهًا للشراء 4.3171 جنيهًا للبيع


سعر الدرهم الإماراتي فى البنك الأهلي المصري اليوم الإثنين 

درهم إماراتي 4.277 جنيهًا للشراء 4.3171جنيهًا للبيع


سعر الدينار البحريني فى البنك الأهلي المصري اليوم الإثنين 

دينار بحريني 42.0104 جنيهًا للشراء 42.9443 جنيهًا للبيع


سعر الريال العماني فى البنك الأهلي المصري اليوم الإثنين 

ريال عماني 42.0104 جنيهًا للشراء 42.0541 جنيهًا للبيع


سعر الريال القطري فى البنك الأهلي المصري اليوم الإثنين 

ريال قطري 4.2342 جنيهًا للشراء 4.446 جنيهًا للبيع


سعر الدينار الأردني فى البنك الأهلي المصري اليوم الإثنين 

دينار إردني 22.5129 جنيهًا للشراء 22.864 جنيهًا للبيع


سعر اليوان الصيني فى البنك الأهلي المصري اليوم الإثنين 

اليوان الصيني سعر التحويلات 2.3007 جنيهًا للشراء 2.323 جنيهًا للبيع.



اسعار العملات في البنك الاهلي المصري اليوم


العملة

الكود

سعر الشراء

سعر البيع

التحويلات/ سعر الشراء

التحويلات/ سعر البيع

دولار أمريكي

USD

16.09

16.19

16.09

16.19

يورو

EUR

17.7408

17.898

17.7408

17.898

إسترليني

GBP

20.5888

20.7621

20.5888

20.7621

دولار كندي

CAD

12.1618

12.2952

12.1618

12.2968

كرونا دنماركي

DKK

2.374

2.3952

2.374

2.3952

كرونا نرويجي

NOK

1.7558

1.778

1.7558

1.778

كرونا سويدي

SEK

1.658

1.6821

1.658

1.6821

فرنك سويسري

CHF

16.1352

16.2812

16.1352

16.2812

ين 100

JPY

14.6981

14.8314

14.6981

14.8314

دولار استرالي

AUD

11.0393

11.1808

11.0393

11.1808

دينار كويتي

KWD

52.7368

53.3092

52.7368

53.3092

ريال سعودي

SAR

4.277

4.3171

4.277

4.3171

درهم إماراتي

AED

4.375

4.4081

4.375

4.4081

دينار بحريني

BAD

42.0104

42.9443

0

0

ريال عماني

OMR

41.5977

42.0541

0

0

ريال قطري

QTR

4.2342

4.446

0

0

دينار إردني

JOD

22.5129

22.864

0

0

اليوان الصيني

CNY

0

0

2.3007

2.323



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