أسعار العملات اليوم الإثنين 11/11/2019.. وتباين في الأداء بأول تعاملات الأسبوع

أسعار العملات الأجنبية اليوم الإثنين





تباين أداء في أول تعاملات الأسبوع اليوم الإثنين، بعد عودة البنوك من أجازة المولد النبوي الشريف 2019، وتتابع بوابة الفجر أسعار العملات محليًا وعالميًا لحظة بلحظة.





أسعار العملات الأجنبية اليوم الإثنين





متوسط سعر الدولار الأمريكي امام الجنيه المصري اليوم

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه 16.0871 جنيهًا للشراء 16.2086 جنيهًا للبيع





متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم

اصبح سعر 1 يورو يساوي 17.8165 جنيهًا للشراء 17.9576 جنيهًا للبيع





متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر

جنيه إسترليني 20.6365 جنيهًا للشراء 20.8006 جنيهًا للبيع





متوسط سعر الفرنك السويسري اليوم في مصر

فرنك سويسري 16.2119 جنيهًا للشراء 16.3410 جنيهًا للبيع





متوسط سعر الين الياباني أمام الجنيه المصري اليوم

100 ين ياباني 14.7412 جنيهًا للشراء 14.8540 جنيهًا للبيع .





اسعار الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم

سعر الريال سعودي 4.2896 جنيهًا للشراء 4.3222 جنيهًا للبيع .





سعر الدينار الكويتى امام الجنيه المصري اليوم

دينار كويتي 52.9669 جنيهًا للشراء 53.3847 جنيهًا للبيع .





سعر الدرهم الإماراتى اليوم

درهم اماراتى 4.3792 جنيهًا للشراء 4.9960 جنيهًا للبيع .





سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري اليوم

اليوان الصيني 2.3057 جنيهًا للشراء 2.3246 جنيهًا للبيع .





متوسط اسعار العملات الأجنبية اليوم في مصر





لعملة شراء بيع دولار أمريكي 16.0871 16.2086 يورو 17.8165 17.9576 جنيه إسترليني 20.6365 20.8006 فرنك سويسري 16.2119 16.3410 100 ين ياباني 14.7412 14.8540 ريال سعودي 4.3792 4.3222 دينار كويتي 52.9669 53.3847 درهم اماراتي 4.3792 4.3132 اليوان الصيني 2.3057 2.3246 أسعار العملات في البنك الأهلي المصري تعرض بوابة الفجر أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي المصري اليوم الإثنين، أول تعاملات الأسبوع وفقًا لأخر تحديث على موقع البنك، حيث تم رصد تحركات طفيفة في الأسعار مع استقرار سعر الدولار والريال السعودي.

أخر تحديث لأسعار العملات في البنك الأهلي المصري

اسعار العملات فى البنك الأهلي المصري اليوم الإثنين (سعر الدولار الأمريكي) تراجع سعر الدولار الأمريكي بنحو قرش واحد فقط خلال التعاملات لتصبح اسعار الدولار فى البنك الأهلي المصري 16.09 جنيها شراء 16.19 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلي المصري اليوم الإثنين سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري17.7408 جنيهًا للشراء 17.8983 جنيهًا للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني فى البنك الأهلي المصري اليوم الإثنين أصبح جنيه إسترليني يساوي 20.5888 جنيهًا للشراء 20.7621 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار الكندي فى البنك الأهلي المصري اليوم الإثنين سجل سعر الدولار الكندي 12.1618 جنيهًا للشراء 12.2968 جنيهًا للبيع.

سعر الكرونا الدنماركي فى البنك الأهلي المصري اليوم الإثنين كرونا دنماركي 2.374 جنيهًا للشراء 2.3952 جنيهًا للبيع

سعر الكرونا النرويجي فى البنك الأهلي المصري اليوم الإثنين كرونا نرويجي 1.7558 جنيهًا للشراء 1.778 جنيهًا للبيع

سعر الكرونا السويدي العملات فى البنك الأهلي المصري اليوم الإثنين كرونا سويدي 1.658 جنيهًا للشراء 1.6821 جنيهًا للبيع



سعر الفرنك السويسري فى البنك الأهلي المصري اليوم الإثنين فرنك سويسري 16.1352 جنيهًا للشراء 16.2812 جنيهًا للبيع

سعر الين الياباني فى البنك الأهلي المصري اليوم الإثنين 100 ين 14.6981 جنيهًا للشراء 14.8314 جنيهًا للبيع

سعر الدولار الإسترالي العملات فى البنك الأهلي المصري اليوم الإثنين دولار إسترالي 11.0393 جنيهًا للشراء 11.1808 جنيهًا للبيع

سعر الدينار الكويتي فى البنك الأهلي المصري اليوم الإثنين دينار كويتي 52.7368 جنيهًا للشراء 53.3092 جنيهًا للبيع

سعر الريال السعودي فى البنك الأهلي المصري اليوم الإثنين ريال سعودي 4.277 جنيهًا للشراء 4.3171 جنيهًا للبيع

سعر الدرهم الإماراتي فى البنك الأهلي المصري اليوم الإثنين درهم إماراتي 4.277 جنيهًا للشراء 4.3171جنيهًا للبيع

سعر الدينار البحريني فى البنك الأهلي المصري اليوم الإثنين دينار بحريني 42.0104 جنيهًا للشراء 42.9443 جنيهًا للبيع

سعر الريال العماني فى البنك الأهلي المصري اليوم الإثنين ريال عماني 42.0104 جنيهًا للشراء 42.0541 جنيهًا للبيع

سعر الريال القطري فى البنك الأهلي المصري اليوم الإثنين ريال قطري 4.2342 جنيهًا للشراء 4.446 جنيهًا للبيع

سعر الدينار الأردني فى البنك الأهلي المصري اليوم الإثنين دينار إردني 22.5129 جنيهًا للشراء 22.864 جنيهًا للبيع

سعر اليوان الصيني فى البنك الأهلي المصري اليوم الإثنين اليوان الصيني سعر التحويلات 2.3007 جنيهًا للشراء 2.323 جنيهًا للبيع.



اسعار العملات في البنك الاهلي المصري اليوم

العملة الكود سعر الشراء سعر البيع التحويلات/ سعر الشراء التحويلات/ سعر البيع دولار أمريكي USD 16.09 16.19 16.09 16.19 يورو EUR 17.7408 17.898 17.7408 17.898 إسترليني GBP 20.5888 20.7621 20.5888 20.7621 دولار كندي CAD 12.1618 12.2952 12.1618 12.2968 كرونا دنماركي DKK 2.374 2.3952 2.374 2.3952 كرونا نرويجي NOK 1.7558 1.778 1.7558 1.778 كرونا سويدي SEK 1.658 1.6821 1.658 1.6821 فرنك سويسري CHF 16.1352 16.2812 16.1352 16.2812 ين 100 JPY 14.6981 14.8314 14.6981 14.8314 دولار استرالي AUD 11.0393 11.1808 11.0393 11.1808 دينار كويتي KWD 52.7368 53.3092 52.7368 53.3092 ريال سعودي SAR 4.277 4.3171 4.277 4.3171 درهم إماراتي AED 4.375 4.4081 4.375 4.4081 دينار بحريني BAD 42.0104 42.9443 0 0 ريال عماني OMR 41.5977 42.0541 0 0 ريال قطري QTR 4.2342 4.446 0 0 دينار إردني JOD 22.5129 22.864 0 0 اليوان الصيني CNY 0 0 2.3007 2.323





