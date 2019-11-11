تفاصيل الاعتداء على طفل بـ"أنبوبة غاز"

كشف عصام إبراهيم، والد الطفل المعتدى عليه بأنبوبة غاز على يد أحد أولياء الأمور، تفاصيل الواقعة، قائلًا: "نشبت مشادة بين الطلاب في المدرسة، وبعد أن عاد الطفل إلى المنزل اشتكى لوالده".



وأضاف "إبراهيم"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامجها "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث" مساء اليوم الأحد، أن الرجل قام بضرب ابنه بأنبوبة الغاز، موضحًا أن ابنه أصيب بشرخ في الساق.



وتابع أن الطفل كان خائفًا بشدة أثناء الواقعة، مما جعله يتبول لا إراديًا، ولم يحك لأحد عن الواقعة من شدة الخوف، لافتًا إلى أنه شاهد الفيديو من خلال كاميرا المراقبة الخاصة بإحدى الصيدليات، وقامت الأجهزة الأمنية بالقبض على المتهم.

