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إصابة 4 أشخاص بحالات اختناق في حريق شقة بالسلام

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 11:44 م
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بوابة الفجر
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أصيب 4 أشخاص في حريق نشب داخل شقة سكنية، مساء اليوم الأحد، بمساكن أطلس بمدينة السلام بالقاهرة.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، تلقت بلاغًا من أحد الأهالي، بنشوب حريق داخل شقة سكنية، وإصابة 4 أشخاص بحالات اختناق نتيجة الحريق، وعلى الفور، انتقل رجال الحماية المدنية، وتم الدفع بـ3 سيارات، وجار السيطرة على الحريق، وتم فرض كردون أمني، لمنع امتداد الحريق للمساكن المجاورة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.
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الكلمات المفتاحية

كردون أمني حريق نشب حالات اختناق اصابة 4 اشخاص

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