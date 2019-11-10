بعد تصدره الأكثر بحثا.. تعرف على أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "حواديت الشانزليزيه"

تصدر مسلسل "حواديت الشانزليزيه" خلال الساعات الماضية، "تريند" الأكثر بحثًا، عبر موقع "تويتر"، و دارت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل فى جو من الإثارة والتشويق حول مقتل "رياض" الذي يجسد دوره الفنان إياد نصار، وهو رجل من طبقة الباشوات ويعمل مدير بنسيون، ومتزوج من سيدة تدعى قسمت، وتجسد دورها الفنانة داليا مصطفى.





"رياض" دائم التردد على الكباريهات، والملاهى الليلية، وتقوم الفنانة عارفة عبد الرسول باستخدام الفتيات في الأعمال غير الشرعية مقابل المال، ويدخل فى علاقة مع "عايدة "التى تجسد دورها الفنانة إنجي المقدم، ويتعرض للقتل، وتبدأ كل منهم فى الحديث مع إدوارد الذى يجسد دور "ضابط"، لتخبره أنها من قامت بقتله، ويبدأ فى التحقيق معهم، ثم تتوالى الأحداث لمعرفة القاتل.



كما تدور الأحداث فى فترة الخميسنات لإظهار جمال مصر فى تلك الفترة، مسلسل "حواديت الشانزليزيه" ينتمى لنوعية الدراما المطولة ذات الـ45 حلقة، وهو بطولة كل من إياد نصار،أمانى كمال، مى سليم، إنجى المقدم، داليا مصطفى، إدوارد،هادى خفاجة،عزوز عادل، والمسلسل من تأليف أيمن سليم، نهى سعيد، إخراج مرقس عادل.

