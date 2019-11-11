أسعار الذهب اليوم الإثنين 11/11/2019.. وتوقعات بعودة التذبدب في سعر المعدن الأصفر
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
|
الوحدة
|
سعر الذهب بالجنيه المصري
|
عيار 24
|
754 إلى 757
|
عيار 22
|
691 إلى 694
|
عيار 21
|
660 إلى 672
|
عيار 18
|
566 إلى 567
|
عيار 14
|
440 إلى 441
|
عيار 12
|
377 إلى 378
|
الاونصة
|
23.458 إلى 23.529
|
الجنيه الذهب
|
5,280 إلى 5,296
|
الكيلو
|
754.286 إلى 756.571
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
|
الوحدة
|
جنيه مصرى
|
دولار أمريكى
|
اسعار الذهب عيار 24
|
758.084جنيه
|
47.24$
|
سعر الذهب عيار 22
|
694.91جنيه
|
43.28$
|
اسعار الذهب عيار 21
|
663.34جنيه
|
41.31$
|
اسعار الذهب عيار 18
|
568.57جنيه
|
35.41$
|
سعر الذهب عيار 14
|
442.22جنيه
|
27.54$
|
سعر الذهب عيار 12
|
379.04جنيه
|
23.60 $
|
سعر الذهب عيار 9
|
284.28جنيه
|
17.70 $
|
اسعار أوقية الذهب
|
23,576 جنيه
|
1,468 $
|
اسعار جنيه الذهب
|
5,307 جنيه
|
330.47 $
|
اسعار كيلو الذهب
|
758,080 جنيه
|
47,209 $
متوسط سعر الذهب فى الأيام
السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى
|
اليوم
|
عيار 24
|
عيار 21
|
عيار 18
|
عيار 14
|
عيار 12
|
10 نوفمبر
|
758.08
|
663.34
|
568.57
|
442.22
|
379.04
|
9 نوفمبر
|
758.08
|
663.34
|
568.57
|
442.22
|
379.04
|
8 نوفمبر
|
758.47
|
663.68
|
568.86
|
442.44
|
379.23
|
7 نوفمبر
|
762.44
|
698.91
|
571.84
|
444.76
|
381.22
|
6 نوفمبر
|
774.42
|
677.63
|
580.82
|
451.74
|
387.21
|
5 نوفمبر
|
770.20
|
673.94
|
577.66
|
449.29
|
385.10
|
4 نوفمبر
|
782.78
|
684.95
|
587.10
|
456.95
|
391.39
|
3 نوفمبر
|
786.28
|
688.28
|
589.72
|
458.66
|
393.14
|
2 نوفمبر
|
784.52
|
686.47
|
588.40
|
457.64
|
392.26
|
1 نوفمبر
|
786.34
|
688.07
|
589.77
|
458.70
|
393.17
أسعار الذهب عالميًا:
سجلت أسعار الذهب أكبر خسائرة إسبوعية في نحو عامين ونصف بنهاية تعاملات الجمعة الماضية، لتستقر في بداية التعاملات اليوم الأحد، وسجل سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر ديسمبر 1462.90 دولار للأوقية، وسعر التسليم الفوري 1460.53 دولار للأوقية، ليفقد نحو 7.40 دولار.