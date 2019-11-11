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أسعار الذهب اليوم الإثنين 11/11/2019.. وتوقعات بعودة التذبدب في سعر المعدن الأصفر

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 12:00 ص
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أسعار الذهب
أسعار الذهب
الفجر الاقتصادي
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اسعار الذهب اليوم 

هدأت أسعار الذهب اليوم الإثنين أول تعاملات الإسبوع لتمر بحالة إستقرار، مع توقعات بارتفاعها خلال التعاملات، في ظل عودة حالة التذبذب في سعر المعدن الأصفر الذي سجل خسائر أسبوعية، وتتابع بوابة "الفجر" اسعار الذهب لحظة بلحظة، لتصبح اسعار الذهب للأعيرة المختلفة على النحو التالي:

اسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين:

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل  568.57 جنيها .

سعر جرام الذهب عيار 21 ما قيمته 663.34 جنيها .
 
سعرجرام الذهب  عيار 24 ما قيمته 758.084 جنيها .
 
سعر الجنيه الذهب اليوم 5,307  جنيها.


اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة 
استقرت الأسعار في مستهل التعاملات اليوم الإثنين، أول تعاملات الأسبوع ليسجل سعر الذهب عيار 18 ليسجل   568.57 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر663.34 جنيهًا للجرام،  والذهب عيار  24 سعر 758.084  جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,307 جنيه.

اسعار الذهب الأن

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة

سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24

754 إلى 757

عيار 22 

691 إلى 694

عيار 21

660 إلى 672

عيار 18

566 إلى 567

عيار 14

440 إلى 441

عيار 12

377 إلى 378

الاونصة

23.458 إلى 23.529

الجنيه الذهب

5,280 إلى 5,296

الكيلو

754.286 إلى 756.571

 

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة

جنيه مصرى

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

 758.084جنيه    

 47.24$

سعر الذهب عيار 22

 694.91جنيه

 43.28$

اسعار الذهب عيار 21

663.34جنيه       

41.31$

اسعار الذهب عيار 18

 568.57جنيه

35.41$

سعر الذهب عيار 14

442.22جنيه

27.54$

سعر الذهب عيار 12

379.04جنيه

23.60 $

سعر الذهب عيار 9

284.28جنيه

17.70 $

اسعار أوقية الذهب

23,576 جنيه

1,468 $

اسعار جنيه الذهب

5,307 جنيه

330.47 $

اسعار كيلو الذهب

758,080 جنيه

47,209 $

 

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى     

اليوم

عيار 24 

عيار 21 

عيار 18

عيار 14

عيار 12

 

10 نوفمبر

758.08

663.34

568.57

442.22

379.04

9 نوفمبر

758.08

663.34

568.57

442.22

379.04

8 نوفمبر

758.47

663.68

568.86

442.44

379.23

7 نوفمبر

762.44

698.91

571.84

444.76

381.22

6 نوفمبر

774.42

677.63

580.82

451.74

387.21

5 نوفمبر

770.20

673.94

577.66

449.29

385.10

4 نوفمبر

782.78

684.95

587.10

456.95

391.39

3 نوفمبر

786.28

688.28

589.72

458.66

393.14

2 نوفمبر

784.52

686.47

588.40

457.64

392.26

1 نوفمبر

786.34

688.07

589.77

458.70

393.17

 


أسعار الذهب عالميًا:

سجلت أسعار الذهب أكبر خسائرة إسبوعية في نحو عامين ونصف بنهاية تعاملات الجمعة الماضية، لتستقر في بداية التعاملات اليوم الأحد، وسجل سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر ديسمبر 1462.90 دولار للأوقية، وسعر التسليم الفوري 1460.53 دولار للأوقية، ليفقد نحو 7.40 دولار.


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