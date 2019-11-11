أسعار الذهب اليوم الإثنين 11/11/2019.. وتوقعات بعودة التذبدب في سعر المعدن الأصفر

اسعار الذهب اليوم





هدأت أسعار الذهب اليوم الإثنين أول تعاملات الإسبوع لتمر بحالة إستقرار، مع توقعات بارتفاعها خلال التعاملات، في ظل عودة حالة التذبذب في سعر المعدن الأصفر الذي سجل خسائر أسبوعية، وتتابع بوابة "الفجر" اسعار الذهب لحظة بلحظة، لتصبح اسعار الذهب للأعيرة المختلفة على النحو التالي:





اسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين:





سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 568.57 جنيها .





سعر جرام الذهب عيار 21 ما قيمته 663.34 جنيها .

سعرجرام الذهب عيار 24 ما قيمته 758.084 جنيها .

سعر الجنيه الذهب اليوم 5,307 جنيها.









اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة

استقرت الأسعار في مستهل التعاملات اليوم الإثنين، أول تعاملات الأسبوع ليسجل سعر الذهب عيار 18 ليسجل 568.57 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر 663.34 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر 758.084 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,307 جنيه.





اسعار الذهب الأن





متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 754 إلى 757 عيار 22 691 إلى 694 عيار 21 660 إلى 672 عيار 18 566 إلى 567 عيار 14 440 إلى 441 عيار 12 377 إلى 378 الاونصة 23.458 إلى 23.529 الجنيه الذهب 5,280 إلى 5,296 الكيلو 754.286 إلى 756.571 متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 758.084جنيه 47.24$ سعر الذهب عيار 22 694.91جنيه 43.28$ اسعار الذهب عيار 21 663.34جنيه 41.31$ اسعار الذهب عيار 18 568.57جنيه 35.41$ سعر الذهب عيار 14 442.22جنيه 27.54$ سعر الذهب عيار 12 379.04جنيه 23.60 $ سعر الذهب عيار 9 284.28جنيه 17.70 $ اسعار أوقية الذهب 23,576 جنيه 1,468 $ اسعار جنيه الذهب 5,307 جنيه 330.47 $ اسعار كيلو الذهب 758,080 جنيه 47,209 $ متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12 10 نوفمبر 758.08 663.34 568.57 442.22 379.04 9 نوفمبر 758.08 663.34 568.57 442.22 379.04 8 نوفمبر 758.47 663.68 568.86 442.44 379.23 7 نوفمبر 762.44 698.91 571.84 444.76 381.22 6 نوفمبر 774.42 677.63 580.82 451.74 387.21 5 نوفمبر 770.20 673.94 577.66 449.29 385.10 4 نوفمبر 782.78 684.95 587.10 456.95 391.39 3 نوفمبر 786.28 688.28 589.72 458.66 393.14 2 نوفمبر 784.52 686.47 588.40 457.64 392.26 1 نوفمبر 786.34 688.07 589.77 458.70 393.17

أسعار الذهب عالميًا: سجلت أسعار الذهب أكبر خسائرة إسبوعية في نحو عامين ونصف بنهاية تعاملات الجمعة الماضية، لتستقر في بداية التعاملات اليوم الأحد، وسجل سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر ديسمبر 1462.90 دولار للأوقية، وسعر التسليم الفوري 1460.53 دولار للأوقية، ليفقد نحو 7.40 دولار.



