اسعار الذهب تنخفض اليوم الأحد 10-11-2019 في مصر

يعرض لكم "الفجر"، اسعار الذهب اليوم الأحد 10-11-2019 في مصر والبورصات العالمية والعملة الوطنية الجنيه المصري وأيضا الدولار الأمريكي .

اسعار الذهب اليوم الأحد 10-11-2019 في مصر

تعرف علي اسعار الذهب اليوم الأحد 10-11-2019 في مصر

وسجلت اسعارالذهب "عيار 18"،598.28 جنيه ، والذهب"عيار21"، 697.99 جنيه، وسعر"عيار 24" 797.69جنية

وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 398.84 جنيه للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .

اسعار الذهب اليوم الأحد 10-11-2019 في مصر بالجنية المصري والدولار

دولار أمريكي سعر الذهب بـ جنيه المصري عيار الذهب 47.68$ 769.16 اسعار الذهب عيار 24 43.71$ 705.07 سعر الذهب عيار 22 41.72$ 673.03 اسعار الذهب عيار 21 35.76$ 576.88 اسعار الذهب عيار 18 27.81$ 448.68 سعر الذهب عيار 14 23.84$ 384.58 سعر الذهب عيار 12 1.483$ 23.921 اسعار أوقية الذهب 333.78$ 5.384 اسعار جنيه الذهب 47.682$ 769.163 اسعار كيلو الذهب



اسعار الذهب في الايام السابقة في مصر

عيار 14 عيار 18 عيار 21 عيار 24 اليوم 456.63 587.10 687.10 782.78 4 نوفمبر 458.66 589.72 589.72 786.28 3 نوفمبر 393.78 595.18 694.39 793.57 2 نوفمبر 396.06 594.10 693.12 792.12 1 نوفمبر 396.06 594.10 693.12 792.12 31 أكتوبر







اسعار الذهب في مصر بدون مصنعية اليوم السبت 9-11-2019