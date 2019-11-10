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اسعار الذهب تنخفض اليوم الأحد 10-11-2019 في مصر

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 11:34 م
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بوابة الفجر
محمد المسلمي
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يعرض لكم "الفجر"، اسعار الذهب اليوم الأحد 10-11-2019  في مصر والبورصات العالمية والعملة الوطنية الجنيه المصري وأيضا الدولار الأمريكي .

اسعار الذهب اليوم الأحد 10-11-2019 في مصر

تعرف علي اسعار الذهب اليوم الأحد 10-11-2019 في مصر

وسجلت اسعارالذهب "عيار 18"،598.28 جنيه ، والذهب"عيار21"، 697.99 جنيه، وسعر"عيار 24" 797.69جنية

وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 398.84 جنيه للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .

اسعار الذهب اليوم الأحد 10-11-2019 في مصر بالجنية المصري  والدولار

دولار أمريكي

سعر الذهب بـ جنيه المصري

عيار الذهب

47.68$

769.16

اسعار الذهب عيار 24

43.71$

705.07

سعر الذهب عيار 22

41.72$

673.03

اسعار الذهب عيار 21

35.76$

576.88

اسعار الذهب عيار 18

27.81$

448.68

سعر الذهب عيار 14

23.84$

384.58

سعر الذهب عيار 12

1.483$

23.921

اسعار أوقية الذهب

333.78$

5.384

اسعار جنيه الذهب

47.682$

769.163

اسعار كيلو الذهب


 اسعار الذهب في الايام  السابقة في مصر

عيار 14

عيار 18

عيار 21

عيار 24

اليوم

456.63

587.10

687.10

782.78

4 نوفمبر

458.66

589.72

589.72

786.28

3 نوفمبر

393.78

595.18

694.39

793.57

2 نوفمبر

396.06

594.10

693.12

792.12

1 نوفمبر

396.06

594.10

693.12

792.12

31 أكتوبر

 



 

اسعار الذهب في مصر بدون مصنعية اليوم السبت 9-11-2019

سعر الذهب بالجنيه المصري

النوع

675

عيار 21

579

عيار 18

771

عيار 24

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