اسعار الذهب تنخفض اليوم الأحد 10-11-2019 في مصر
يعرض لكم "الفجر"، اسعار الذهب اليوم الأحد 10-11-2019 في مصر والبورصات العالمية والعملة الوطنية الجنيه المصري وأيضا الدولار الأمريكي .
اسعار الذهب اليوم الأحد 10-11-2019 في مصر
تعرف علي اسعار الذهب اليوم الأحد 10-11-2019 في مصر
وسجلت اسعارالذهب "عيار 18"،598.28 جنيه ،
والذهب"عيار21"، 697.99 جنيه، وسعر"عيار 24" 797.69جنية
وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 398.84 جنيه للجرام
الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية
للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .
اسعار الذهب اليوم الأحد 10-11-2019 في مصر بالجنية المصري
والدولار
|
دولار أمريكي
|
سعر الذهب بـ جنيه المصري
|
عيار الذهب
|
47.68$
|
769.16
|
اسعار الذهب عيار 24
|
43.71$
|
705.07
|
سعر الذهب عيار 22
|
41.72$
|
673.03
|
اسعار الذهب عيار 21
|
35.76$
|
576.88
|
اسعار الذهب عيار 18
|
27.81$
|
448.68
|
سعر الذهب عيار 14
|
23.84$
|
384.58
|
سعر الذهب عيار 12
|
1.483$
|
23.921
|
اسعار أوقية الذهب
|
333.78$
|
5.384
|
اسعار جنيه الذهب
|
47.682$
|
769.163
|
اسعار كيلو الذهب
اسعار الذهب في الايام السابقة في مصر
|
عيار 14
|
عيار 18
|
عيار 21
|
عيار 24
|
اليوم
|
456.63
|
587.10
|
687.10
|
782.78
|
4 نوفمبر
|
458.66
|
589.72
|
589.72
|
786.28
|
3 نوفمبر
|
393.78
|
595.18
|
694.39
|
793.57
|
2 نوفمبر
|
396.06
|
594.10
|
693.12
|
792.12
|
1 نوفمبر
|
396.06
|
594.10
|
693.12
|
792.12
|
31 أكتوبر
اسعار الذهب في مصر بدون مصنعية اليوم السبت 9-11-2019
|
سعر الذهب بالجنيه
المصري
|
النوع
|
675
|
عيار 21
|
579
|
عيار 18
|
771
|
عيار 24