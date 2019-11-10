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وائل جسار يلهب حماس جمهور الموسيقى العربية بأغانيه المتميزة (صور)

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 11:26 م
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بوابة الفجر
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صعد المطرب اللبناني وائل جسار، منذ قليل خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، لتقديم حفله الغنائي في عاشر أيام ليالي مهرجان الموسيقى العربية في دورته الثامنة والعشري، وذلك وسط حضور عدد كبير من الجمهور وعشاقه .

حيث قدم جسار باقة من المع اغانيه التي حقق من خلالها نجاحات كبيرة على مدار مشواره الفني، واستطاع تكوين شريحة كبيرة من الجمهور من داخل مصر والوطن العربي بالكامل، منها "غريبة الناس، ولو نهدى حبه، وبتساليني، ومصدوم"، وغيرها.

وعن المهرجان 

يشارك في المهرجان بدورته الجديدة، 92 مطرب ومطربة وعازف و37 حفل موسيقي وغنائي و22 فرقة موسيقية وسيتم تكريم 12 شخصية من خلاله، و7 دول عربية تشارك في الفعاليات، و6 مسارح تحتضن فعالياته بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.

وتضم أعضاء اللجنة التحضرية الموسيقار حلمي بكر، الموسيقار الدكتور جمال سلامة، الدكتور حسن شرارة، الدكتور رضا رجب، الدكتور عماد عاشور، الدكتور خالد داغر، الفنان أمجد العطافى، الإعلامي امجد مصطفى، الفنان ماجد سرور، الشاعر جمال بخيت، الموسيقار محمد رحيم، الشاعر هانى عبد الكريم، الموسيقار زياد الطويل، الدكتورة رشا طموم رئيس اللجنة العلمية والفنانة جيهان مرسي مدير المهرجان والمؤتمر.


نبذه عن المطرب 

بدأ بعمر الثماني سنوات وكان يدرس ويذهب لإحياء سهرات وسماح أهله بالغناء في أوقات فراغه، ولكنهم أصروا على ان يكمل دراسته حتى الشهادة الثانوية وتوقفت حينها من تلقاء نفسه.درس الموسيقى عند أستاذ جورج روفايل واستاذ محسن معوض وتعلم عزف العودكان يغنى في المناسبات وحفلات القرية التي يقطن بها وكان دائم الترديد لأغاني عمالقة الغناء العربي منهم السيدة أم كلثوم والعندليب عبد الحليم حافظ والموسيقار محمد عبد الوهاب؛ وتوسعت دائرة أحلام وائل الطفولية عشقا ووصولا إلى طموحات الشهرة والنجومية وقد انتهز فرصة المشاركة في أحد المهرجانات المحلية التي أقيمت في منطقة رياق في محافظة البقاع بلبنان واشترك فيه وحقق المركز الأول، ثم اشترك في البرنامج الشهير (الحروف تغنى) وأشاد بصوته جميع الحاضرين وبإمكانياته الصوتية وأطلقوا عليه لقب (الطفل المعجزة) وذاع اسمه وشهرته، ابتعد وتوقف عن الغناء فترة بسبب التحولات التي طرأت على صوته نظرا لانتقاله من مرحلة الطفولة إلى مرحلة الصبا ثم الرجولة عاد بعدها إلى الساحة الغنائية بأول ألبوماته (ماشـى) والذي حقق نجاحا كبيرا له خاصة أغانيه (الليالي، الحق على عيوني، منين ما تكون، اسمع كلام حبيبك، آه يا ليل) انطلق بعدها عربيا عام 2001 من خلال ألبوم الدنيا علمتني وأغنيات مثل عالجمر ، كمشيت خلاص وغيرها.

وائل جسار يلهب حماس جمهور الموسيقى العربية بأغانيه المتميزة (صور)
وائل جسار يلهب حماس جمهور الموسيقى العربية بأغانيه المتميزة (صور)
وائل جسار يلهب حماس جمهور الموسيقى العربية بأغانيه المتميزة (صور)
وائل جسار يلهب حماس جمهور الموسيقى العربية بأغانيه المتميزة (صور)
وائل جسار يلهب حماس جمهور الموسيقى العربية بأغانيه المتميزة (صور)
وائل جسار يلهب حماس جمهور الموسيقى العربية بأغانيه المتميزة (صور)
وائل جسار يلهب حماس جمهور الموسيقى العربية بأغانيه المتميزة (صور)
وائل جسار يلهب حماس جمهور الموسيقى العربية بأغانيه المتميزة (صور)
وائل جسار يلهب حماس جمهور الموسيقى العربية بأغانيه المتميزة (صور)
وائل جسار يلهب حماس جمهور الموسيقى العربية بأغانيه المتميزة (صور)
وائل جسار يلهب حماس جمهور الموسيقى العربية بأغانيه المتميزة (صور)
وائل جسار يلهب حماس جمهور الموسيقى العربية بأغانيه المتميزة (صور)
وائل جسار يلهب حماس جمهور الموسيقى العربية بأغانيه المتميزة (صور)
وائل جسار يلهب حماس جمهور الموسيقى العربية بأغانيه المتميزة (صور)
وائل جسار يلهب حماس جمهور الموسيقى العربية بأغانيه المتميزة (صور)
وائل جسار يلهب حماس جمهور الموسيقى العربية بأغانيه المتميزة (صور)
وائل جسار يلهب حماس جمهور الموسيقى العربية بأغانيه المتميزة (صور)
وائل جسار يلهب حماس جمهور الموسيقى العربية بأغانيه المتميزة (صور)
وائل جسار يلهب حماس جمهور الموسيقى العربية بأغانيه المتميزة (صور)
وائل جسار يلهب حماس جمهور الموسيقى العربية بأغانيه المتميزة (صور)
وائل جسار يلهب حماس جمهور الموسيقى العربية بأغانيه المتميزة (صور)
وائل جسار يلهب حماس جمهور الموسيقى العربية بأغانيه المتميزة (صور)
وائل جسار يلهب حماس جمهور الموسيقى العربية بأغانيه المتميزة (صور)
وائل جسار يلهب حماس جمهور الموسيقى العربية بأغانيه المتميزة (صور)
وائل جسار يلهب حماس جمهور الموسيقى العربية بأغانيه المتميزة (صور)
وائل جسار يلهب حماس جمهور الموسيقى العربية بأغانيه المتميزة (صور)
وائل جسار يلهب حماس جمهور الموسيقى العربية بأغانيه المتميزة (صور)
وائل جسار يلهب حماس جمهور الموسيقى العربية بأغانيه المتميزة (صور)
وائل جسار يلهب حماس جمهور الموسيقى العربية بأغانيه المتميزة (صور)
وائل جسار يلهب حماس جمهور الموسيقى العربية بأغانيه المتميزة (صور)
وائل جسار يلهب حماس جمهور الموسيقى العربية بأغانيه المتميزة (صور)
وائل جسار يلهب حماس جمهور الموسيقى العربية بأغانيه المتميزة (صور)
وائل جسار يلهب حماس جمهور الموسيقى العربية بأغانيه المتميزة (صور)
وائل جسار يلهب حماس جمهور الموسيقى العربية بأغانيه المتميزة (صور)
وائل جسار يلهب حماس جمهور الموسيقى العربية بأغانيه المتميزة (صور)
وائل جسار يلهب حماس جمهور الموسيقى العربية بأغانيه المتميزة (صور)
وائل جسار يلهب حماس جمهور الموسيقى العربية بأغانيه المتميزة (صور)
وائل جسار يلهب حماس جمهور الموسيقى العربية بأغانيه المتميزة (صور)
وائل جسار يلهب حماس جمهور الموسيقى العربية بأغانيه المتميزة (صور)
وائل جسار يلهب حماس جمهور الموسيقى العربية بأغانيه المتميزة (صور)
وائل جسار يلهب حماس جمهور الموسيقى العربية بأغانيه المتميزة (صور)
وائل جسار يلهب حماس جمهور الموسيقى العربية بأغانيه المتميزة (صور)
وائل جسار يلهب حماس جمهور الموسيقى العربية بأغانيه المتميزة (صور)
وائل جسار يلهب حماس جمهور الموسيقى العربية بأغانيه المتميزة (صور)
وائل جسار يلهب حماس جمهور الموسيقى العربية بأغانيه المتميزة (صور)
وائل جسار يلهب حماس جمهور الموسيقى العربية بأغانيه المتميزة (صور)
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