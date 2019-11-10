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"البحوث الفلكية" تحذر من النظر إلى قرص الشمس غدًا

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 11:25 م
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قرص الشمس
قرص الشمس
أمنية فوزي
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علق الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، على ظاهرة مرور كوكب عطارد أمام الشمس غدًا، مؤكدًا أن مرور عطارد مرور طبيعي؛ لأنه يمر في مسار طبيعي جدًا، ولا يوجد أي مشكلة في ذلك، معلقًا: ظاهرة الغد ليس لها علاقة بقرب يوم القيامة، يوم القيامة بتاع ربنا".

وأشار "القاضي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامجها "مساء dmc"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الأحد، إلى أن النظر المباشر للشمس بشكل عام قد يصيب الإنسان بالعمى، محذرًا من النظر إلى قرص الشمس بالعين المجردة، لافتًا إلى أنه يوجد كاميرات أو فلاتر مخصصة لذلك.

وتابع: "نوفر فرصة للمواطنين وهواة الفلك، ونفتح الباب للجماهير لرؤية الظاهرة، وسنحاول أن نقوم بعمل بث حي للظاهرة على صفحة المعهد القومي للبحوث الفلكية".
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يوم القيامة كوكب عطارد قرص الشمس القومي للبحوث الفلكية العمى الشمس

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