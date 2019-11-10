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غدًا.. مصر تشهد ظاهرة فلكية نادرة الحدوث

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 10:57 م
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ظاهرة فلكية
ظاهرة فلكية
أمنية فوزي
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كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، تفاصيل الظاهرة الفلكية نادرة الحدوث التى تشهدها مصر، غدا الاثنين، وهي مرور عطارد من أمام الشمس.

وأوضح "القاضي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامجها "مساء dmc"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الأحد، أن عطارد أقرب للشمس عن الأرض، وحجمه صغير، لافتًا إلى أن الظاهرة ليست نادرة، ولكنها فريدة، وتحدث كل 13 عامًا.

وأضاف أن هذه الظاهرة ستحدث المرة المقبلة في 13 نوفمبر 2032، موضحًا أن كوكب عطارد سيمر من أمام الشمس، وسيظهر كجزء أو كرة صغيرة، ويستمر حوالي 5 ساعات، متابعًا: "سنرى نقطة سوداء تعبر من أمام الشمس"، لافتًا إلى أن السنة على عطارد حوالي 180 يومًا.
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مصر عطارد القومي للبحوث الفلكية الظاهرة الفلكية الشمس

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