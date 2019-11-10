بعد 3 أيام.. إيجي إزيليا تصل إلى 4 مليون مشاهدة بفيديو كليب "Lola"

تجاوز فيديو كليب أغنية "Lola" للمطربة العالمية إيجي إزيليا، أكثر من 4 مليون مشاهدة، بعد أن طرحته من خلال قناتها الرسمية، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، منذ ثلاثة أيام.





لاقى فيديو كليب "Lola" قبولًا كبيرًا لدى جمهور إيجي إزيليا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وجاءت التعليقات إيجابية حول، أدائها للأغنية، ولمشاهد تصوير الفيديو كليب وإخراجه، وتمنى لها جمهورها المزيد من النجاح.







