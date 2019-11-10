Advertisements
بعد 3 أيام.. إيجي إزيليا تصل إلى 4 مليون مشاهدة بفيديو كليب "Lola"
الأحد 10/نوفمبر/2019 - 10:52 م
Advertisements
محمد خالد الشرقاوي
Advertisements
تجاوز فيديو كليب أغنية "Lola" للمطربة العالمية إيجي إزيليا، أكثر من 4 مليون مشاهدة، بعد أن طرحته من خلال قناتها الرسمية، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، منذ ثلاثة أيام.
لاقى فيديو كليب "Lola" قبولًا كبيرًا لدى جمهور إيجي إزيليا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وجاءت التعليقات إيجابية حول، أدائها للأغنية، ولمشاهد تصوير الفيديو كليب وإخراجه، وتمنى لها جمهورها المزيد من النجاح.
يذكر أن إيجي أزاليا البالغة من العمر 29 عامًا، مطربة أسترالية، تهتم بغناء أغاني الراب، بدأت مشوارها الفني عام 2011، بدأت عارضه أزياء، وكان أول ألبوماتها الغنائية the new classic، وقد حقق نجاحا كبيرا حول العالم، وحصل على شهاده Gold بالولايات المتحدة، وحصلت إيجي أزاليا على عدد من الجوائز أبرزها المركز الأول في البيبلورد هوت.
Advertisements