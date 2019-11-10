Advertisements
Advertisements
Advertisements

أحمد السقا يروج لفيلمه الجديد "العنكبوت"

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 10:36 م
Advertisements
أحمد السقا
أحمد السقا
لمياء علي
Advertisements
روج الفنان أحمد السقا لفيلمه الجديد العنكبوت، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

ونشر أحمد السقا صورة من كواليس فيلمه الجديد وعلق قائلًا: تيك توك العنكبوت، الأمر الذي أشعل حماس متابعيه.

تفاصيل عن فيلم العنكبوت

ومن المنتظر أن يبصر العمل النور ويطرح بدور العرض السينمائى في شهر يناير المقبل، وسينافس بقوة مع باقي الأفلام.

فريق عمل فيلم العنكبوت

ويشارك في بطولة الفيلم كل من ظافر العابدين، أحمد فؤاد سليم، زكى فطين، يسرا اللوزي، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج وليد صبرى.

أحمد السقا يثير الجدل بارتداءه للنقاب

وأثار السقا الجدل بعدما نشر صور من كواليس العمل، ولكنه ظهر بملابس تخفي وجهه ولم يظهر سوى عينه ما جعل جمهوره يتكهن بأنه يرتدي نقاب.

ولكن تبين بعد ذلك أن أحمد السقا كان يرتدي جاكيت هودي باللون الأسود له غطاء للرأس، بحسب ما أوضح مؤلف العمل في تصريحات صحفية له.

شهامة أحمد السقا حديث السوشيال ميديا

وكان اسم أحمد السقا حديث السوشيال ميديا خلال الأيام الماضية، بعدما قام بحمل جثمان الفنان الشاب الراحل هيثم أحمد زكي وقام بالنزول به إلى القبر ليدفنه، الأمر الذي حظي باعجاب جمهوره وتأثروا بهذا الموقف الإنساني منه الذي كشف عن شهامته وأخلاقه في مثل هذه المواقف الصعبة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

هيثم شاكر هيثم احمد زكى نجوم الفن مشاهير مزيكا كريم فهمي فن شادى سرور سينما دراما خبار الفن القبض على الفنان محمد علي الفجر الفني اخر اخبار محمد علي احمد زكى أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم

أخبار تهمك

بث مباشر .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي "1-0" تغطية مباشرة LIVE

منذ حوالي 5 ساعات

رابط ’’BEIN SPORT’ مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر رابط ماتش Lliverpool يلا شوت PLUS رابط مباراة ليفربولHQ

منذ حوالي 5 ساعات

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOW Juventusرابط مباشر يوفنتوس KORA ON

منذ أقل من ساعتين

«يلا شوت» TODAY LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول والسيتي بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش ليفربول PLUS بدون تقطيع HQ

منذ حوالي 5 ساعات

«رابط سريع NOW» مشاهدة مباراة ليفربول مانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت salah رابط ليفربول مباشر متعددة HQ

منذ حوالي 5 ساعات

بث مباشر أونلاين NOW مشاهدة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف رابط ماتش ليفربول FAST NOW

منذ حوالي 5 ساعات

«online رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة ماتش ليفربول beIN SPORT

منذ حوالي 5 ساعات

بدون تقطيع.. مشاهد مباراة يوفنتوس ضد ميلان بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا LIVE

منذ ساعتين

لايف كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر اليوم اون لاين رابط حي ولايف محمد صلاح ومان سيتي NOW

منذ حوالي 5 ساعات

«يلا Juventus شووت» PLUS مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان بث مباشر رابط ماتش يوفنتوس بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ أقل من ساعتين

"يلا شووت" MATCH Ronaldo مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش يوفنتوس قناة مفتوحة

منذ ساعتين

«شووت NOW» مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان بث مباشر كورة ستار Ronaldo Now يلا شوت PLUS رابط ماتش يوفنتوس YOUTUBE

منذ حوالي 5 ساعات

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش ليفربول مباشرhd

منذ حوالي 6 ساعات

كورة .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم | بث مباشر مباراة ليفربول LIVERPOOL.. KORA

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يقترب من عملاق خليجي مقابل 400 ألف دولار

منذ أقل من ساعتين

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان بث مباشر Milan LIVE رابط ماتش يوفنتوس بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ أقل من ساعتين
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:10 م

بدون تقطيع.. مشاهد مباراة يوفنتوس ضد ميلان بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا LIVE

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان بث مباشر Milan LIVE رابط ماتش يوفنتوس بدون تقطيع جودة متعددة NOW

09:22 م

«يلا Juventus شووت» PLUS مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان بث مباشر رابط ماتش يوفنتوس بدون تقطيع جودة متعددة NOW

09:19 م

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOW Juventusرابط مباشر يوفنتوس KORA ON

09:18 م

"يلا شووت" MATCH Ronaldo مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش يوفنتوس قناة مفتوحة

09:11 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: محاكمة الإمام.. مصر أولى وأبقى من الشيخ

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مظاهرات العراق ولبنان تكتب نهاية الأسطورة الإيرانية

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: اختلاف الرأى يفسد للود ألف قضية!

DMCA.com Protection Status