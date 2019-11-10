أحمد السقا يروج لفيلمه الجديد "العنكبوت"

روج الفنان أحمد السقا لفيلمه الجديد العنكبوت، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.



ونشر أحمد السقا صورة من كواليس فيلمه الجديد وعلق قائلًا: تيك توك العنكبوت، الأمر الذي أشعل حماس متابعيه.



تفاصيل عن فيلم العنكبوت



ومن المنتظر أن يبصر العمل النور ويطرح بدور العرض السينمائى في شهر يناير المقبل، وسينافس بقوة مع باقي الأفلام.



فريق عمل فيلم العنكبوت



ويشارك في بطولة الفيلم كل من ظافر العابدين، أحمد فؤاد سليم، زكى فطين، يسرا اللوزي، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج وليد صبرى.



أحمد السقا يثير الجدل بارتداءه للنقاب



وأثار السقا الجدل بعدما نشر صور من كواليس العمل، ولكنه ظهر بملابس تخفي وجهه ولم يظهر سوى عينه ما جعل جمهوره يتكهن بأنه يرتدي نقاب.



ولكن تبين بعد ذلك أن أحمد السقا كان يرتدي جاكيت هودي باللون الأسود له غطاء للرأس، بحسب ما أوضح مؤلف العمل في تصريحات صحفية له.



شهامة أحمد السقا حديث السوشيال ميديا



وكان اسم أحمد السقا حديث السوشيال ميديا خلال الأيام الماضية، بعدما قام بحمل جثمان الفنان الشاب الراحل هيثم أحمد زكي وقام بالنزول به إلى القبر ليدفنه، الأمر الذي حظي باعجاب جمهوره وتأثروا بهذا الموقف الإنساني منه الذي كشف عن شهامته وأخلاقه في مثل هذه المواقف الصعبة.