الأرصاد السعودية: استمرار الأتربة والغبار في الرياض.. الإثنين





أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية، مساء اليوم الأحد، عن تنبيه متقدم لمنطقة الرياض خاصة "الأفلاج، الخرج، وادي الدواسر، رماح، حوطة بني تميم".





هذا وحذرت هيئة الأرصاد السعودية، من نشاط في الرياح السطحية المثيرة للغبار والأتربة، والتي تؤدي إلى شبه إنعدام في الرؤية.





وتوقعت الهيئة أن يبدأ التنبيه في تمام الساعة 21:10 اليوم الأحد، وينتهي في تمام الساعة 02:00 غدًا الاثنين.





الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية هي مؤسسة حكومية سعودية، ترجع نشأة الهيئة العامة للأرصاد عندما قامت السعودية بإنشاء المديرية العامة للأرصاد الجوية عام 1370هـ الموافق 1950، ليعاد بعد ذلك هيكلة المديرية عام 1981 الموافق 1401هـ، لتصبح مصلحة الأرصاد وحماية البيئة.

وأنيط بها دور الجهة المسئولة عن البيئة في السعودية على المستوى الوطني إلى جانب دورها في مجال الأرصاد الجوية، وفي عام 1422هـ الموافق 2001 تم تحويل المسمى من مصلحة الأرصاد وحماية البيئة إلى الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة ثم تم تحويل المسمى إلى الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

وتم تعيين الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود، رئيس عام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، حتى 17 أغسطس 2013، حيث أعفي من منصبه وعين الدكتور عبد العزيز بن عمر الجاسر بدلا عنه، ثم اعفى من منصبه وعين الدكتور خليل بن مصلح الثقفي، ثم اعفى من منصبة في 30 اغسطس 2019، و قرر مجلس الوزراء السعودي في مارس 2019 إلغاء الهيئة وإنشاء المركز الوطني للأرصاد، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.



