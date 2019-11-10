Advertisements
Advertisements
Advertisements

تعليق عمرو أديب على زيارة وفد أمن الدولة العليا لسجون طرة

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 10:26 م
Advertisements
الإعلامي عمرو أديب
الإعلامي عمرو أديب
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الإعلامي عمرو أديب، إننا مضطرين للتعامل مع الغرب، والرد على يقولونه عن مصر، معقبًا: "نحن لا نعيش في كوكب آخر.. مصر تعيش على الأرض، ولابد من الرد، مفيش حاجة نخاف منها".

وثمن "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، عرض مقطع فيديو لزيارة وفد من نيابة أمن الدولة العليا لنزلاء سجون طرة، قائلا: "خطوة جيدة، وفي خطوات تاني هتحصل، وسعيد جدا أننا بنتكلم مع العالم باللغة التي يفهمها"، موضحًا أن شرح الوضع في مصر ضروري.

وتابع: "إحنا محتاجنهم، وهما محتاجنا، وأوقات بيجوا يلوا دراعك بورقة حقوق الإنسان"، مضيفا: "طول ما إحنا موجودين لازم نرد بالحجة"، لافتا إلى أنه لم يتم حذف الكلام السلبي الذي قاله حازم عبد العظيم وهذا أمر جيد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

نيابة مصر سجون طرة الإعلامي عمرو أديب أمن الدولة العليا

أخبار تهمك

لايف كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر اليوم اون لاين رابط حي ولايف محمد صلاح ومان سيتي NOW

منذ حوالي 5 ساعات

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش ليفربول مباشرhd

منذ حوالي 6 ساعات

«شووت NOW» مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان بث مباشر كورة ستار Ronaldo Now يلا شوت PLUS رابط ماتش يوفنتوس YOUTUBE

منذ حوالي 5 ساعات

بث مباشر .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي "1-0" تغطية مباشرة LIVE

منذ حوالي 5 ساعات

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOW Juventusرابط مباشر يوفنتوس KORA ON

منذ أقل من ساعتين

«رابط سريع NOW» مشاهدة مباراة ليفربول مانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت salah رابط ليفربول مباشر متعددة HQ

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يقترب من عملاق خليجي مقابل 400 ألف دولار

منذ أقل من ساعتين

«يلا شوت» TODAY LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول والسيتي بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش ليفربول PLUS بدون تقطيع HQ

منذ حوالي 5 ساعات

بث مباشر أونلاين NOW مشاهدة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف رابط ماتش ليفربول FAST NOW

منذ حوالي 5 ساعات

كورة .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم | بث مباشر مباراة ليفربول LIVERPOOL.. KORA

منذ حوالي 5 ساعات

«يلا Juventus شووت» PLUS مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان بث مباشر رابط ماتش يوفنتوس بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ أقل من ساعتين

رابط ’’BEIN SPORT’ مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر رابط ماتش Lliverpool يلا شوت PLUS رابط مباراة ليفربولHQ

منذ حوالي 5 ساعات

"يلا شووت" MATCH Ronaldo مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش يوفنتوس قناة مفتوحة

منذ ساعتين

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان بث مباشر Milan LIVE رابط ماتش يوفنتوس بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ أقل من ساعتين

«online رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة ماتش ليفربول beIN SPORT

منذ حوالي 5 ساعات

بدون تقطيع.. مشاهد مباراة يوفنتوس ضد ميلان بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا LIVE

منذ ساعتين

موضوعات متعلقة

هيفاء وهبي: الناس واخدة عني صورة صح بنسبة 10%

اللواء زكريا الغمري: مصنع الأثاث بسجن طرة مؤهل بشكل كامل

عمرو أديب يعرض حالة إنسانية.. ويعقب: "إحنا موجودين"

بعد الهجوم عليه بسبب الليمون.. عمرو أديب: "يولع"

بعد خسارة مصر أمام جنوب أفريقيا.. عمرو أديب: "ده مستوانا وإحنا أخدنا على قده"

تعليق توفيق عكاشة على غرق الشوارع بالأمطار (فيديو)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:10 م

بدون تقطيع.. مشاهد مباراة يوفنتوس ضد ميلان بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا LIVE

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان بث مباشر Milan LIVE رابط ماتش يوفنتوس بدون تقطيع جودة متعددة NOW

09:22 م

«يلا Juventus شووت» PLUS مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان بث مباشر رابط ماتش يوفنتوس بدون تقطيع جودة متعددة NOW

09:19 م

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOW Juventusرابط مباشر يوفنتوس KORA ON

09:18 م

"يلا شووت" MATCH Ronaldo مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش يوفنتوس قناة مفتوحة

09:11 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: محاكمة الإمام.. مصر أولى وأبقى من الشيخ

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مظاهرات العراق ولبنان تكتب نهاية الأسطورة الإيرانية

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: اختلاف الرأى يفسد للود ألف قضية!

DMCA.com Protection Status