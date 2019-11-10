اسعار الذهب اليوم الأحد 10-11-2019 في لبنان
استقرات اسعار الذهب في لبنان خلال تعاملات اليوم الأحد 10-11-2019 مقارنة بأسعار امس ويعرض لكم “الفجر “، اليوم اسعار الذهب في لبنان والبورصات العالمية الوطنية الليرة اللبنانية وأيضا الدولار الأمريكي.
اسعار الذهب اليوم الأحد 10-11-2019 في لبنان
وسجلت اسعار الذهب "عيار 18"،62.153 بـ ليرة لبنانية ، والذهب "عيار21"،62.153 بـ ليرة لبنانية ، وسعر "عيار 24" 71.031 بـ ليرة لبنانية
وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 35.168 بـ ليرة لبنانية للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .
اسعار الذهب اليوم الأحد 10-11-2019 في لبنان بـ ليرة لبنانية والدولار
|
سعر الذهب بـ دولار أمريكي
|
سعر الذهب بـ ليرة لبنانية
|
عيار الذهب
|
46.94$
|
71.031
|
اسعار الذهب عيار 24
|
43.03$
|
65.112
|
سعر الذهب عيار 22
|
41.07$
|
62.153
|
اسعار الذهب عيار 21
|
35.20$
|
53.274
|
اسعار الذهب عيار 18
|
27.38$
|
41.435
|
سعر الذهب عيار 14
|
23.38$
|
35.168
|
سعر الذهب عيار 12
|
1.460$
|
35.515
|
اسعار أوقية الذهب
|
328.58$
|
497.228
|
اسعار جنيه الذهب
|
46.939$
|
71.030.836
|
اسعار كيلو الذهب
ويحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في البنان في الأيام السابقة في السوق لبنانية.
تعرف علي
متوسط اسعار الذهب في الايام السابقة في لبنان
|
اليوم
|
عيار 12
|
عيار 18
|
عيار 21
|
عيار 24
|
9 نوفمبر
|
41.435
|
53.274
|
62.153
|
71.031
|
8 نوفمبر
|
41.409
|
53.241
|
62.114
|
70.986
|
7 نوفمبر
|
41.645
|
53.544
|
62.468
|
71.391
|
6 نوفمبر
|
42.314
|
54.404
|
63.471
|
72.537
|
5 نوفمبر
|
42.112
|
54.145
|
63.169
|
72.192