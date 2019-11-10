Advertisements
Advertisements
Advertisements

"حواديت الشانزليزيه" يتصدر قائمة تريند "تويتر"

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 10:12 م
Advertisements
حواديت الشانزليزيه
حواديت الشانزليزيه
اسماء زقزوق
Advertisements
بعد العرض الأولي لأولي حلقات مسلسل "حواديت الشانزليزية"، علي قناة "on e"، قام رواد مواقع التواصل الاجتماعي ورأسعن موقع التدوينات القصيرة "تويتر" بهتشاج حواديت الشانزليزية الذي تصدر قائمة تريند تويتر في مصر محتلاً الترتيب الأول.

ذلك بعد عرض الحلقة التي دارت أحداثها في اطار تشويق وإثارة وغموض حيص حريمة قتل "رياض" بطل المسلسل ااذي يقدم دوره النجم "إياد نصار"، وقامت خمس سيدات بالاعتراف من بينهم زوجته قسمت هانم التي تقدم دورها الفنانة داليا مصطفي، ومن المتوقع أن تشهد الحلقات القادمة مزيداً من حل الألغاز التي تضمنتها الحلقة الأولي.

مسلسل حواديت الشانزليزية

يذكر أن مسلسل حواديت الشانزليزيه يعرض حالياً علي قناة" MBC 4" في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر، وعلي قناة "on e" الساعة السابعة مساء.

مسلسل حواديت الشانزليزيه تدور أحداثه في حقبة الخمسينيات من تاريخ مصر، وتستعرض جمال تلك الفترة من حيث الشوارع والأزياء والبيوت، وتلقي الضوء أيضاً علي رجل ثري متزوج من امرأة يحبها ولكنه يعشق السهر، مما يتسبب في مشكلات بينهما، ويعرض المسلسل الجانبين الاجتماعي والعاطفي بين الأزواج.

مسلسل حواديت الشانزليزيه من بطولة إياد نصار، إنجي المقدم، مي سليم، أماني كمال، إدوارد، قصة أيمن سليم ، سيناريو وحوار أيمن سليم ونهي سعيد، من إخراج مرقس عادل، من إنتاج شركة سينرجي للإنتاج الفني لمالكها المنتج تامر مرسي.

ميلاد إياد نصار

اختفل الفنان إياد نصار أمس بعيد ميلاده، حيث ان الفنان إياد نصار هو ممثل أردني ولد في التاسع من نوفمبر عام" 1971" متزوج من شيماء الليثي ولديه ثلاث أبناء، اسمه بالكامل إياد محمد مدحت سلطان نصار، بدء عمله في الوسط الفني منذ عام "1995"، بدأ عمله في القاهرة والذي أسند له نجاح كبير في مسلسل "صرخة أنثى" مع الفنانة داليا البحيري وحققا نجاحاً كبيراً.

فيلم الممر

شارك الفنان إياد نصار مؤخراً في بطولة فيلم الممر الذي عُرض على شاشات السينما وحقق نجاحاً منقطع النظير، حيث قدم دور ضابط في الجيش الإسرائيلي، وتناول حرب "1967" وكيف تعامل القوات الإسرائيلية مع القوات المصرية وطبيعة تلك الفترة التاريخية الهامة.

شارك في بطولة فيلم الممر كلاً من النجوم إياد نصار، أحمد عز، أحمد صلاح حسني، أحمد فلوكس، محمود حافظ، هند صبري، محمد الشرنوبي، شريف منير، محمد جمغة، أسماء أبو اليزيد، سيناريو وإخراج شريف عرفة.
"حواديت الشانزليزيه" يتصدر قائمة تريند "تويتر"
"حواديت الشانزليزيه" يتصدر قائمة تريند "تويتر"
"حواديت الشانزليزيه" يتصدر قائمة تريند "تويتر"
"حواديت الشانزليزيه" يتصدر قائمة تريند "تويتر"
"حواديت الشانزليزيه" يتصدر قائمة تريند "تويتر"
"حواديت الشانزليزيه" يتصدر قائمة تريند "تويتر"
"حواديت الشانزليزيه" يتصدر قائمة تريند "تويتر"
"حواديت الشانزليزيه" يتصدر قائمة تريند "تويتر"
"حواديت الشانزليزيه" يتصدر قائمة تريند "تويتر"
"حواديت الشانزليزيه" يتصدر قائمة تريند "تويتر"
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مسلسلات خارج رمضان حواديت الشانزليزيه اياد نصار

أخبار تهمك

بث مباشر .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي "1-0" تغطية مباشرة LIVE

منذ حوالي 5 ساعات

رابط ’’BEIN SPORT’ مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر رابط ماتش Lliverpool يلا شوت PLUS رابط مباراة ليفربولHQ

منذ حوالي 5 ساعات

كورة .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم | بث مباشر مباراة ليفربول LIVERPOOL.. KORA

منذ حوالي 5 ساعات

بث مباشر أونلاين NOW مشاهدة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف رابط ماتش ليفربول FAST NOW

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يقترب من عملاق خليجي مقابل 400 ألف دولار

منذ أقل من ساعتين

بدون تقطيع.. مشاهد مباراة يوفنتوس ضد ميلان بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا LIVE

منذ ساعتين

«online رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة ماتش ليفربول beIN SPORT

منذ حوالي 5 ساعات

«رابط سريع NOW» مشاهدة مباراة ليفربول مانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت salah رابط ليفربول مباشر متعددة HQ

منذ حوالي 5 ساعات

«يلا شوت» TODAY LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول والسيتي بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش ليفربول PLUS بدون تقطيع HQ

منذ حوالي 5 ساعات

"يلا شووت" MATCH Ronaldo مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش يوفنتوس قناة مفتوحة

منذ ساعتين

«شووت NOW» مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان بث مباشر كورة ستار Ronaldo Now يلا شوت PLUS رابط ماتش يوفنتوس YOUTUBE

منذ حوالي 5 ساعات

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOW Juventusرابط مباشر يوفنتوس KORA ON

منذ أقل من ساعتين

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان بث مباشر Milan LIVE رابط ماتش يوفنتوس بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ أقل من ساعتين

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش ليفربول مباشرhd

منذ حوالي 6 ساعات

«يلا Juventus شووت» PLUS مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان بث مباشر رابط ماتش يوفنتوس بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ أقل من ساعتين

لايف كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر اليوم اون لاين رابط حي ولايف محمد صلاح ومان سيتي NOW

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

تعرف على رسالة إدوارد لـ رامز جلال

داليا مصطفى تكشف تفصايل شخصيتها في "حواديت الشانزليزيه"

شاهد.. مي سليم في كواليس مسلسل "حواديت الشانزليزية"

داليا مصطفى تكشف "للفجر الفني" شخصيتها في "حواديت الشانزليزيه" وموعد انتهاء التصوير

رحاب نصر تكشف لـ"الفجر الفني" عن دورها في مسلسل "حودايت الشانزليزيه"

لمياء كرم بإطلالة مميزة من كواليس مسلسل "حواديت الشانزليزية"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:10 م

بدون تقطيع.. مشاهد مباراة يوفنتوس ضد ميلان بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا LIVE

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان بث مباشر Milan LIVE رابط ماتش يوفنتوس بدون تقطيع جودة متعددة NOW

09:22 م

«يلا Juventus شووت» PLUS مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان بث مباشر رابط ماتش يوفنتوس بدون تقطيع جودة متعددة NOW

09:19 م

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOW Juventusرابط مباشر يوفنتوس KORA ON

09:18 م

"يلا شووت" MATCH Ronaldo مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش يوفنتوس قناة مفتوحة

09:11 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: محاكمة الإمام.. مصر أولى وأبقى من الشيخ

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مظاهرات العراق ولبنان تكتب نهاية الأسطورة الإيرانية

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: اختلاف الرأى يفسد للود ألف قضية!

DMCA.com Protection Status