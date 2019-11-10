"حواديت الشانزليزيه" يتصدر قائمة تريند "تويتر"

بعد العرض الأولي لأولي حلقات مسلسل "حواديت الشانزليزية"، علي قناة "on e"، قام رواد مواقع التواصل الاجتماعي ورأسعن موقع التدوينات القصيرة "تويتر" بهتشاج حواديت الشانزليزية الذي تصدر قائمة تريند تويتر في مصر محتلاً الترتيب الأول.



ذلك بعد عرض الحلقة التي دارت أحداثها في اطار تشويق وإثارة وغموض حيص حريمة قتل "رياض" بطل المسلسل ااذي يقدم دوره النجم "إياد نصار"، وقامت خمس سيدات بالاعتراف من بينهم زوجته قسمت هانم التي تقدم دورها الفنانة داليا مصطفي، ومن المتوقع أن تشهد الحلقات القادمة مزيداً من حل الألغاز التي تضمنتها الحلقة الأولي.



مسلسل حواديت الشانزليزية



يذكر أن مسلسل حواديت الشانزليزيه يعرض حالياً علي قناة" MBC 4" في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر، وعلي قناة "on e" الساعة السابعة مساء.



مسلسل حواديت الشانزليزيه تدور أحداثه في حقبة الخمسينيات من تاريخ مصر، وتستعرض جمال تلك الفترة من حيث الشوارع والأزياء والبيوت، وتلقي الضوء أيضاً علي رجل ثري متزوج من امرأة يحبها ولكنه يعشق السهر، مما يتسبب في مشكلات بينهما، ويعرض المسلسل الجانبين الاجتماعي والعاطفي بين الأزواج.



مسلسل حواديت الشانزليزيه من بطولة إياد نصار، إنجي المقدم، مي سليم، أماني كمال، إدوارد، قصة أيمن سليم ، سيناريو وحوار أيمن سليم ونهي سعيد، من إخراج مرقس عادل، من إنتاج شركة سينرجي للإنتاج الفني لمالكها المنتج تامر مرسي.



ميلاد إياد نصار



اختفل الفنان إياد نصار أمس بعيد ميلاده، حيث ان الفنان إياد نصار هو ممثل أردني ولد في التاسع من نوفمبر عام" 1971" متزوج من شيماء الليثي ولديه ثلاث أبناء، اسمه بالكامل إياد محمد مدحت سلطان نصار، بدء عمله في الوسط الفني منذ عام "1995"، بدأ عمله في القاهرة والذي أسند له نجاح كبير في مسلسل "صرخة أنثى" مع الفنانة داليا البحيري وحققا نجاحاً كبيراً.



فيلم الممر



شارك الفنان إياد نصار مؤخراً في بطولة فيلم الممر الذي عُرض على شاشات السينما وحقق نجاحاً منقطع النظير، حيث قدم دور ضابط في الجيش الإسرائيلي، وتناول حرب "1967" وكيف تعامل القوات الإسرائيلية مع القوات المصرية وطبيعة تلك الفترة التاريخية الهامة.



شارك في بطولة فيلم الممر كلاً من النجوم إياد نصار، أحمد عز، أحمد صلاح حسني، أحمد فلوكس، محمود حافظ، هند صبري، محمد الشرنوبي، شريف منير، محمد جمغة، أسماء أبو اليزيد، سيناريو وإخراج شريف عرفة.

