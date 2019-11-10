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تعرف علي ما قدمه محمد صلاح أمام مانسشتر سيتي

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 09:30 م
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هدف محمد صلاح
هدف محمد صلاح
علي ماهر حلمي
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حقق نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح فوزا هاما علي ارضه ووسط جماهيره أمام نظيره فريق مانشستر سيتي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " بالمباراة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب انفيلد الدولي بمدينة ليفربول.

واستطاع لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول أن يشارك في المباراة حتي الدقيقة 86 ليتم استبداله بالمدافع الدولي الإنجليزي جو جوميز وسجل اللاعب الدولي المصري محمد صلاح هدف فريقه الثاني في المباراة و افتتح البرازيلي فابينهو أهداف المباراة في الدقيقة السادسة بتسديدة قوية للغاية و أضاف اللاعب الدولي السنغالي ساديو ماني الهدف الثالث في الدقيقة 50 وقلص اللاعب الدولي البرتغالي بيرناندو سيلفا النتيجة وسجل هدف المان سيتي الوحيد في المباراة بالدقيقة 66 من عمر المباراة.


وحصل لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول علي تقييم 7.9 وهو أفضل لاعب في المباراة حسب شبكة هوسكورد العالمية للإحصاء واستطاع اللاعب الدولي المصري محمد صلاح أن يمرر الكرة 78 مرة بنسبة نجاح 91% وقام بعمل ثلاث مراوغات صحيحة بينما سدد الكرة علي المرمي 3 مرات.


وبهذه النتيجة ارتفع رصيد ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح إلي 34 نقطة ويبتعد بصدارة الدوري الإنجليزي، بينما توقف رصيد مانشستر سيتي عند 25 نقطة ويحتل المركز الرابع في جدول ترتيب البريميرليج.
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