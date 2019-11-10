المتروبوليت سرجيوس يترأس قداس كنيسة رؤساء الملائكة بجنوب أفريقيا



ومن المقرر أن يتم عرض هذا العمل المسرحي في 29 نوفمبر الجاري، علي مسرح كنيسة العذراء سموحة، وكنيسة مار مينا فليمنج، وكنيسه مكسيموس ودماديوس والانبا موسى الأسود بالعصافرة.

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إن المتروبوليت سرجيوس، قد ترأس القداس الإلهي، الجمعة، من كنيسة رؤساء الملائكة في مدينة جورج - كيب الجنوبية، التابعة لبطريرك جنوب أفريقيا للارثوذكس.وأوضح "أنطونيو"، عبر صفحته الرسمية علي مواقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، اليوم الأحد، أن إحتفال صلاة القداس جاء لمناسبة تذكار شفيع الكنيسة رؤساء الملائكة جبرائيل وميخائيل وروفائيل.كانت بطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، قد أعلنت عن بدء عرض مسرحي عن قصة بعنوان " بهذا تغلب"، المأخوذة من قصه اكتشاف الملكة هيلانة والدة الملك قسطنطين للصليب المقدس.