Advertisements
Advertisements
Advertisements

المتروبوليت سرجيوس يترأس قداس كنيسة رؤساء الملائكة بجنوب أفريقيا

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 09:30 م
Advertisements
المتروبوليت سرجيوس
المتروبوليت سرجيوس
حازم رفعت
Advertisements
قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إن المتروبوليت سرجيوس، قد ترأس القداس الإلهي، الجمعة، من كنيسة رؤساء الملائكة في مدينة جورج - كيب الجنوبية، التابعة لبطريرك جنوب أفريقيا للارثوذكس.

وأوضح "أنطونيو"، عبر صفحته الرسمية علي مواقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، اليوم الأحد، أن إحتفال صلاة القداس جاء لمناسبة تذكار شفيع الكنيسة رؤساء الملائكة جبرائيل وميخائيل وروفائيل.

كانت بطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، قد أعلنت عن بدء عرض مسرحي عن قصة بعنوان " بهذا تغلب"، المأخوذة من قصه اكتشاف الملكة هيلانة والدة الملك قسطنطين للصليب المقدس.

ومن المقرر أن يتم عرض هذا العمل المسرحي في 29 نوفمبر الجاري، علي مسرح كنيسة العذراء سموحة، وكنيسة مار مينا فليمنج، وكنيسه مكسيموس ودماديوس والانبا موسى الأسود بالعصافرة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

كنيسة رؤساء الملائكة عرض مسرحي بطريركية الاسكندرية للروم الارثوذكس المتروبوليت سرجيوس القداس الإلهي

أخبار تهمك

«يلا Juventus شووت» PLUS مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان بث مباشر رابط ماتش يوفنتوس بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ 35 دقيقة

"يلا شووت" MATCH Ronaldo مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش يوفنتوس قناة مفتوحة

منذ 43 دقيقة

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOW Juventusرابط مباشر يوفنتوس KORA ON

منذ 36 دقيقة

«يلا شوت» TODAY LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول والسيتي بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش ليفربول PLUS بدون تقطيع HQ

منذ حوالي 4 ساعات

بدون تقطيع.. مشاهد مباراة يوفنتوس ضد ميلان بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا LIVE

منذ ساعة الا ربع

بث مباشر أونلاين NOW مشاهدة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف رابط ماتش ليفربول FAST NOW

منذ حوالي 4 ساعات

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش ليفربول مباشرhd

منذ حوالي 5 ساعات

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان بث مباشر Milan LIVE رابط ماتش يوفنتوس بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ نصف ساعة

لايف (بث حي مباشر) .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي هدف صلاح الرائع 2-0 بث مباشر اليوم الأحد live

منذ حوالي 3 ساعات

«شووت NOW» مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان بث مباشر كورة ستار Ronaldo Now يلا شوت PLUS رابط ماتش يوفنتوس YOUTUBE

منذ حوالي 3 ساعات

بث مباشر .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي "1-0" تغطية مباشرة LIVE

منذ حوالي 3 ساعات

«online رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة ماتش ليفربول beIN SPORT

منذ حوالي 4 ساعات

«رابط سريع NOW» مشاهدة مباراة ليفربول مانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت salah رابط ليفربول مباشر متعددة HQ

منذ حوالي 3 ساعات

لايف كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر اليوم اون لاين رابط حي ولايف محمد صلاح ومان سيتي NOW

منذ حوالي 3 ساعات

رابط ’’BEIN SPORT’ مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر رابط ماتش Lliverpool يلا شوت PLUS رابط مباراة ليفربولHQ

منذ حوالي 4 ساعات

كورة .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم | بث مباشر مباراة ليفربول LIVERPOOL.. KORA

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

البابا ثيؤدوروس الثاني يترأس القداس الإلهي بالقاهرة.. اليوم

أرثوذكس نيروبي يتحفلون بالقداس الالهي في كنيسة القديس إليفتيريوس (صور)

كنيسة الروم الأرثوذكس تحذر المسيحيين في مصر من تلك "الكنيسة"

وفد من بطريركية الإسكندرية للروم يشارك في اجتماع لجنة التعليم والتكوين المسكوني

9 نوفمبر.. الروم الأرثوذكس تحيي تذكار القديس نكتاريوس

سيامة كاهن جديد علي كنيسة القديس أثناسيوس في أوغندا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:10 م

بدون تقطيع.. مشاهد مباراة يوفنتوس ضد ميلان بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا LIVE

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان بث مباشر Milan LIVE رابط ماتش يوفنتوس بدون تقطيع جودة متعددة NOW

09:22 م

«يلا Juventus شووت» PLUS مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان بث مباشر رابط ماتش يوفنتوس بدون تقطيع جودة متعددة NOW

09:19 م

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOW Juventusرابط مباشر يوفنتوس KORA ON

09:18 م

"يلا شووت" MATCH Ronaldo مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش يوفنتوس قناة مفتوحة

09:11 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: محاكمة الإمام.. مصر أولى وأبقى من الشيخ

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مظاهرات العراق ولبنان تكتب نهاية الأسطورة الإيرانية

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: اختلاف الرأى يفسد للود ألف قضية!

DMCA.com Protection Status