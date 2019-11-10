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رنا سماحة تهنئ سهيلة بن لشهب بمناسبة عيد ميلادها

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 09:21 م
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بوابة الفجر
روان هيثم محمد
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حرصت الفنانة رنا سماحة على تهنئة الفنانة الجزائرية سهيلة بن لشهب"، وذلك من خلال حسابها الشخصي، عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر" .

كتبت رنا سماحة "تغريدة" قائلة: "‏كل سنة وأنتي طيبة ياساهو وعقبال 100 سنة يا حبيبتي"، لاقت التغريدة تفاعلا كبيرا لدى جمهور رانا سماحة.

علق أحد المتابعين عليها قائلاً: "كل سنة وسهيلة طيبة عقبال المية"، وعلق آخر عليها قائلاً: "‏‎‎كل سنة وأنتي طيبة يا سهيلة وعقبال مليون سنة نجاح، فانز رنا سماحة".

وعلى صعيد أخر قدمت رنا سماحة العديد من الأغاني السنجل الناجحة، أبرزها "اتخضيت، مريض نفساني، على كيفك، مسبب الأسباب، مش ضعيفة، تاريخ جديد، مخلوقة ليه، بص في ورقتك، غيري، اعمل خير، عيش حياتك، اضحك"، كما أنها شاركت في عمل فني واحد لها عرض على شاشة التليفزيون، هو مسلسل "قضية نسب" عام 2016.
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الكلمات المفتاحية

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