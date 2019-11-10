لهذا السبب.. موسم الرياض يعلن إغلاق "منطقة الملز" اليوم الأحد





أغلقت " منطقة الملز" مساء اليوم الأحد، حسبما أعلن الحساب الرسمي لـ "موسم الرياض"، وذلك حرصا على سلامة الزائرين، بسبب الظروف الجوية التي تمر بها العاصمة الرياض حالياً.





هذا وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية، في وقت سابق من اليوم، تنبيها متقدمًا لأتربة مثارة ونشاط بالرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية على منطقة الرياض تستمر حتى الساعة 2 صباحًا.





وكان المسـتشار تـركـي آل الشـیخ، رئـیس مجـلس إدارة الهـیئة الـعامـة لـلترفـیه السعودية، قد أعلن مساء أمس السبت، أن "موسم الرياض" تخطى حاجز الـتوقـعات الاقتصادية، وذلك بإسهامه فـي تـحقیق جـذب سـیاحـي هو الأضخـم مـن نـوعـه محـلیًا؛ حـیث حـققت حـجوزات الـفنادق نسـبة إشغال مـرتـفعة وغـیر مـعهودة، وذلـك مـع وصـول الـموسـم لـ 100 ألـف سـائـح و5 مـلایـین وسـتمائـة ألـف زائـر، حـتى مـساء يوم الخمیس الماضي.

وبالرغم من تـفضیل الـزوار لـلدفـع الـنقدي، فـقد أظهر إحـصاء رسـمي للشـبكة الـسعودیـة لـلمدفـوعـات "مـدى" انـتعاشـا لـلعملیات الـمالـیة فـي مـدیـنة الـریـاض، بـأكـثر مـن 333 ألف عـملیة، عـبر 201 ألـف بـطاقـة بـنكیة، خـلال مـوسـم الـریـاض فـي أكـتوبـر الـماضـي بـمبلغ تجاوز 156 ملیون ریال، نفذ 5٪ من عملیاتها زوار من خارج المملكة.

وأوضح رئـیس مجـلس إدارة الهـیئة الـعامـة لـلترفـیه، أن الـموسـم الأقـوى یـقوم عـلى تـنفیذه 280 شـركـة سـعودیـة بـقوة 24 ألـف وظـیفة مـوسـمیة، إضـافـة لأكـثر مـن 22 ألـف وظیفة جزئیة بمقابل مادي.





كما أِشار المستشار الاقتصادي، الدكتور عامر الحسيني، إلى أن "موسم الرياض مشروع وطني له أبعاد اجتماعية واقتصادية، وأحد أدوات القوة الناعمة السعودية، التي تُظهر للعالم مدى الفرص الاستثمارية ومشاركة مع الشركات العالمية التي تؤدي إلى تعزيز توطين صناعة الترفيه والسياحة في المملكة".



